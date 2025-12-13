Nashik MNGL Gas Leak : मोठा स्फोट टळला! अंबड, फडोळ मळा परिसरात गॅस गळती; प्रशासकीय अधिकारी वेळेवर न पोहोचल्याने नागरिकांकडून तीव्र नाराजी

नवीन नाशिक: अंबड येथील फडोळ मळा परिसरात शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी दोनच्या सुमारास ‘एमएनजीएल’च्या गॅस पाइपलाइनला गळती लागल्याने संपूर्ण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अत्यंत मोठ्या दाबाने हवा बाहेर पडल्याचा आवाज झाल्याने नागरिकांनी तातडीने परिसर रिकामा करीत पळापळ केली. वाढता गॅस दाब आणि संभाव्य स्फोटाचा धोका पाहता नागरिकांनी पोलिस आणि महापालिकेला वारंवार फोन करून मदत मागितली. मात्र, घटनेनंतर बराच काळ कोणताही जबाबदार अधिकारी घटनास्थळी न पोहोचल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. .एमएनजीएलचे कर्मचारी काही वेळाने घटनास्थळी दाखल झाले, परंतु गळतीचा नेमका बिंदू आणि लाईनचा मुख्य व्हॉल्व्ह शोधण्यात त्यांना अडचण येत असल्याचे स्पष्ट दिसले. या विलंबामुळे नागरिकांचा त्रास आणि भीती अधिकच वाढली. गॅससारख्या धोकादायक सुविधांसाठी आपत्कालीन प्रतिसाद दल नेहमी सज्ज असावे. पण इथे तर कोणतीही पूर्वतयारी जाणवली नाही, अशा संतापजनक प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या. दरम्यान, काही जाणकारांनी प्रशासनाशी संपर्क करून तत्काळ मदत मिळवली. सदर घटनेमुळे पुन्हा नागरिकांच्या सुरक्षेचे प्रश्न दुय्यम ठरत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली गेली..Sangli Municipal Sanitation : रस्त्यावर बॅरिकेड नाही, अंगावर जॅकेट नाही; सांगलीतील सफाई कामगारांचे भयावह वास्तव .फडोळ मळा परिसरात दुपारी जेसीबीचे काम सुरू असताना एमएनजीएल गॅस पाइपलाइनला गळती लागल्याने मोठ्या प्रमाणात गॅस गळती होत होती. वाहनांची प्रचंड वर्दळ सुरू असताना काही दुर्घटना घडली असती तर याला जबाबदार कोण राहिले असते? तत्काळ कंपनीला संपर्क केल्यावर त्यांनी काही कालावधीत ‘वॉल’ बंद केला. तेव्हा नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.- राहुल गुंजाळ, स्थानिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.