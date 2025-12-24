नाशिक

Nashik Crime : नाशिकमध्ये दुचाकी चोरांचा सुळसुळाट; अंबड पोलिसांकडून मुद्देमालासह दोघांना अटक

Police Crack Bike Theft Racket in Ambad Area : अंबड पोलिसांनी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली असून, सुमारे चार लाख चार हजार रुपये किमतीच्या दुचाकी व मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: अंबड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या दुचाकी चोरीप्रकरणी अंबड पोलिसांनी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली असून, सुमारे चार लाख चार हजार रुपये किमतीच्या दुचाकी व मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त केला.

