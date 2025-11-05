Ambadas Danve : नाशिकच्या राजकारणात खळबळ; भाजपच्याच माजी नगरसेवकाने आमदाराला मारण्याची सुपारी दिल्याचा अंबादास दानवेंचा आरोप!

नाशिक: विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते व शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अंबादास दानवे यांनी नाशिक शहरातील एका आमदाराला भारतीय जनता पक्षाच्याच एका माजी नगरसेवकाने मारण्याची सुपारी दिल्याचे माध्यमांना सांगितल्यावर नाशिकच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. माजी नगरसेवक जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा समर्थक असल्याचेही त्यांनी सांगताना माजी नगरसेवकावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनिमित्त आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मराठवाड्यात माध्यमांशी संवाद साधताना विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी, जलसंपदामंत्री महाजन यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टिकेला उत्तर देताना नाशिकच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारा आरोप केला आहे..ते म्हणाले, की महाजन यांच्या समर्थक नाशिकमधील माजी नगरसेवकाने भाजपच्याच नाशिकमधील एका आमदाराला मारण्याची सुपारी दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व गृह मंत्रालयाला आमदार व माजी नगरसेवक या दोघांची माहिती आहे. .गृह मंत्रालयाने माजी नगरसेवकाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली. दरम्यान, यासंदर्भात शहरातील भाजपच्या तिन्ही आमदारांशी चर्चा केल्यावर प्रतिक्रिया मिळाली नाही. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली..Pune News : पुनर्विकासाचा अधिकार सर्वसाधारण सभेलाच; गृहनिर्माण संस्थांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संभ्रम अखेर दूर .नाशिक शहरात कायद्याचे राज्य असून, गुन्हेगारीमुक्त शहर होत आहे. निवडणुकीत बोलण्यासारखे विरोधी पक्षांकडे काही राहिलेले नाही. त्यामुळे भाजप व आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र आहे. दानवे यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते द्यावेत.- सुनील केदार, शहराध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.