Nashik Tribal Women Protest: दारूबंदीसाठी आदिवासी महिलांचा मोर्चा; अंबासन ग्रामपंचायतीसमोर एकत्र जमून गावातील महिलांनी आंदोलनातून वेधले लक्ष

अंबासन: गावातील अवैध दारूविक्री तातडीने बंद करून संपूर्ण गावात दारूबंदी लागू करावी, या मागणीसाठी शेकडो आदिवासी महिलांनी मंगळवारी (ता. २५) आठवडे बाजाराच्या दिवशी ग्रामपंचायत कार्यालयावर धडक देत संताप व्यक्त केला. ‘गावात दारूबंदी झालीच पाहिजे’, अशी एकमुखी मागणी करीत महिलांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाचे लक्ष वेधले..गावातील आदिवासी वस्त्यांमध्ये अवैध गावठी दारू विक्रीमुळे अनेक कुटुंबांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे महिलांनी सांगितले. घरातील कर्ते पुरुष तसेच तरुण मुले व्यसनाच्या आहारी गेल्याची व्यथा त्यांनी ग्रामविकास अधिकारी सुवर्णा साळुंके यांच्यासमोर मांडली. महिला भावनिक काही महिलांना भावना अनावर झाल्याने ग्रामपंचायत कार्यालयातील वातावरण भावनिक झाले..Nepal Flood Indian Missing : नेपाळमध्ये शेकडो भारतीय पर्यटक बेपत्ता, महाराष्ट्र सरकारकडून हेल्पलाइन सुरू, असा करा संपर्क.व्यसनाधीनतेमुळे कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणाम, तरुण पिढीचे व्यसनाकडे वाढते आकर्षण आणि महिलांना सहन करावा लागणारा त्रास याबाबत चर्चा झाली. तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष अरुण कोर व उपाध्यक्ष गणपत अहिरे यांनी ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. बैठकीनंतर सायंकाळी व्यसनमुक्ती मोर्चा काढण्यात आला. अवैध दारूविक्रीविरोधात जनजागृती करीत विक्री बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला..प्रशासकाची प्रतीक्षागेल्या काही महिन्यांत सरपंच व दोन सदस्य अपात्र ठरल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी इतर सदस्यांचाही कार्यकाळ संपला. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करणे अपेक्षित असतानाही अद्याप नियुक्ती झालेली नसल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. सध्या ग्रामविकास अधिकारी साळुंके कारभार पाहत आहेत. प्रशासक नियुक्तीअभावी विकासकामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'च्या सत्ताकारणाचा काउंटडाऊन सुरू! अंतिम मतदार यादीची तारीख ठरली; उमेदवारी अर्जाचा मुहूर्तही निश्चित, 410 संस्थांच्या हरकतीवर सुनावणी."ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत दारूविक्री, साठवणूक किंवा वाहतूक होत असल्यास ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत, पोलिस किंवा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला माहिती द्यावी."-सुवर्णा साळुंके, ग्रामविकास अधिकारी"अनधिकृत दारूविक्री करणाऱ्यांविरुद्ध संबंधित विभागामार्फत कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. याबाबत ग्रामस्थांना दवंडी देऊन सूचनाही करण्यात आली आहे."-अरुण कोर, अध्यक्ष, तंटामुक्त समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.