नाशिक

Nashik Tribal Women Protest: दारूबंदीसाठी आदिवासी महिलांचा मोर्चा; अंबासन ग्रामपंचायतीसमोर एकत्र जमून गावातील महिलांनी आंदोलनातून वेधले लक्ष

Tribal Women Protest Against Illegal Liquor Sale: अंबासन गावातील अवैध दारूविक्री बंद करून संपूर्ण गावात दारूबंदी लागू करण्याच्या मागणीसाठी शेकडो आदिवासी महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढला.
Nashik Tribal Women Protest

Nashik Tribal Women Protest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंबासन: गावातील अवैध दारूविक्री तातडीने बंद करून संपूर्ण गावात दारूबंदी लागू करावी, या मागणीसाठी शेकडो आदिवासी महिलांनी मंगळवारी (ता. २५) आठवडे बाजाराच्या दिवशी ग्रामपंचायत कार्यालयावर धडक देत संताप व्यक्त केला. ‘गावात दारूबंदी झालीच पाहिजे’, अशी एकमुखी मागणी करीत महिलांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

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