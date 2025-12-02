नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचा नवा वाद; बी.डी. भालेकर शाळेऐवजी आता ॲमेनिटी प्लॉटवर विश्रामगृह!

Amenity Plot Near Magnum Hospital Chosen for Rest House : नाशिक महापालिकेने गंगापूर रोडवरील मॅग्नम हॉस्पिटलजवळील ॲमेनिटीजसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर विश्रामगृह बांधण्याचा आराखडा तयार केला आहे, ज्यामुळे या जागेवरील झाडांची छाटणी होण्याची शक्यता असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून विरोध होण्याची चिन्हे आहेत.
Municipal Corporation

Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: बी. डी. भालेकर हायस्कूल इमारत पाडून त्यावर विश्रामगृह बांधण्याचे प्रयत्न विविध संघटनांच्या साखळी उपोषणानंतर हाणून पडल्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने गंगापूर रोडवरील मॅग्नम हॉस्पिटलजवळील मोकळ्या भूखंडावरील ॲमेनिटीजसाठी राखीव असलेल्या प्लॉटवर अधिकाऱ्यांसाठी बंगला बांधण्याची तयारी केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
school
environment
dpdc fund
Muncipal corporation
Plot
Protest
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com