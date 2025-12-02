Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपाचा नवा वाद; बी.डी. भालेकर शाळेऐवजी आता ॲमेनिटी प्लॉटवर विश्रामगृह!

नाशिक: बी. डी. भालेकर हायस्कूल इमारत पाडून त्यावर विश्रामगृह बांधण्याचे प्रयत्न विविध संघटनांच्या साखळी उपोषणानंतर हाणून पडल्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने गंगापूर रोडवरील मॅग्नम हॉस्पिटलजवळील मोकळ्या भूखंडावरील ॲमेनिटीजसाठी राखीव असलेल्या प्लॉटवर अधिकाऱ्यांसाठी बंगला बांधण्याची तयारी केली आहे. .ॲमेनिटी प्लॉटवर बंगला किंवा अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान बांधता येत नसल्याने प्रस्तावित प्रकल्पाला ‘विश्रामगृह’ नाव देऊन शासनाकडून मंजूर झालेला ३.५ कोटींचा निधी वाया जाऊ न देण्याचा निर्धार केला आहे. तर मोकळ्या जागेवर झाडे असल्याने त्या झाडांची देखील छाटणी होणार असल्याने पुन्हा एकदा तपोवन पाठोपाठ पर्यावरणप्रेमींच्या रोषाला महापालिका प्रशासनाला तोंड द्यावे लागणार आहे..पालिका काळापासून असलेल्या बी.डी. भालेकर शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने ती इमारत पाडून त्या जागेवर विश्रामगृह बांधण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. परंतु, शाळा इमारतीच्या जागेवर शाळा किंवा शैक्षणिक प्रयोजन करावे यासाठी शहरातील सामाजिक संघटना, भाजप वगळता राजकीय पक्ष सरसावले. .त्यानंतर १९ दिवसांच्या साखळी उपोषणानंतर प्रशासन नरमले. परंतु, ३.५ कोटींचा डिपीडीसीमधून मंजूर झालेला निधी खर्च करावा लागणार असल्याने गंगापूर रोडवरील मॅग्नम हॉस्पिटल जवळील मोकळ्या भूखंडावर विश्रामगृह बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याकडे आराखडा तयार आहे. त्यामुळे लवकरच त्या जागेवर विश्रामगृहाचे काम सुरु करण्याची तयारी करण्यात आली आहे..गंगापूर रोडच्या जागेवर सर्वांचाच डोळा२०१७ च्या पंचवार्षिक मध्ये भाजपच्या सत्ता काळात बारा मिळकती ‘बीओटी’वर विकसित करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. परंतु, त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेसह भाजपचे काही पदाधिकारी प्रस्ताव मंजुरीसाठी आग्रही होते. ठराव मंजूर झाला तरी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची उचलबांगडी झाल्यानंतर त्यानंतरच्या आयुक्तांनी वादग्रस्त विषय म्हणून बारा मिळकती बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला हात घातला नाही. .C. P. Radhakrishnan: सर्वसामान्यांना उच्चपदी बसविणे ही लोकशाहीची ताकद; राधाकृष्णन यांच्याविषयी पंतप्रधान मोदी यांचे गौरवोद्गार.त्यानंतर मात्र प्रशासनानेच उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली त्यातील सहा मिळकती बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचे नियोजन केले. मात्र, बीओटीवर जागा विकसित करताना दोन ठिकाणचे भूसंपादन आवश्यक असल्याची बाब नंतर लक्षात आली. त्याचवेळी कमलेश कन्सल्टंट ॲण्ड देवरे- धामणे आर्किटेक या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सल्लागार संस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे ही नियुक्ती देखील वादात सापडली होती. त्यात मॅग्नम हॉस्पिटलच्या बाजूला असलेला प्लॉटचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.