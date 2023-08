Nashik Crime News : बँकेतून बाहेर पडताच 40 हजारांची रक्कम लंपास

By

Nashik Crime News : बँकेतून बाहेर पडताच महिलेच्या पर्समधून ४० हजारांची रक्कम तीन संशयित महिलांनी लंपास केली.

संबंधित घटना सोमवारी (ता. १४) सकाळी घडली. पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून संशयित महिलांविरुद्ध मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. (amount of 40 thousand was lost from women purse nashik crime)

खडकाळी येथील शैला धगाटे यांच्या मुलाचा काही दिवसांत साखरपुडा आहे. त्याच्या तयारीसाठी त्यांनी बँकेतून बचतगटाच्या माध्यमातून ७० हजारांचे कर्ज काढले होते. साखरपुड्याच्या खरेदीसाठी बोधलेनगर येथील बँकेतून पैसे काढण्यासाठी त्या सोमवारी बँकेत गेल्या.

बँकेच्या बाहेरून रिक्षामध्ये बसताच अन्य तीन महिला त्यांना दाटी करत रिक्षात बसल्या. द्वारका चौकात त्या महिला उतरून निघून गेल्या.

दरम्यान त्यांनी ब्लेडने पर्स कापून ४० हजारांची रक्कम चोरी केली. कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी त्यातील तीन हजारांची रक्कम बाजूला काढण्यासाठी शैला यांनी पर्स उघडली, मात्र रक्कम आढळून आली नाही.

पर्स फाडलेली दिसून आली. चोरी झाल्याची खात्री होताच मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. शहरात महिला चोरट्यांचा सुळसुळाट वाढल्याचे गेल्या काही दिवसांच्या घटनांमुळे स्पष्ट झाले आहे.