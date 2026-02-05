नाशिक

Nashik Godavari Pollution : गोदावरी प्रदूषणमुक्तीला मिळणार बळ; 'अमृत-२' अंतर्गत शहरात मलवाहिकांचे नवे जाळे पसरणार

AMRUT 2 Sewerage Projects Approved in Nashik : नाशिक शहरातील गोदावरी नदी पात्रात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी अमृत २.० योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन मलनिस्सारण प्रकल्पांमुळे नदी प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
Godavari Pollution

Godavari Pollution

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेंतर्गत शहरात २२७.१८ कोटी रुपये किमतीचे दोन मलनिस्सारण प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. त्या प्रकल्पांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. यात १२०.१७ कोटी रुपये खर्च करून नवीन मलवाहिका टाकल्या जाणार आहे, तर १०७ कोटी रुपये खर्च करून जुन्या मलवाहिका बदलल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे शहरातील सांडपाणी निचरा करणारी यंत्रणा अधिक सक्षम होणार असून गोदावरी प्रदूषणमुक्तीला हातभार लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
pollution
Municipal Corporation
Godavari River
Infrastructure

Related Stories

No stories found.