Nashik Godavari Pollution : गोदावरी प्रदूषणमुक्तीला मिळणार बळ; 'अमृत-२' अंतर्गत शहरात मलवाहिकांचे नवे जाळे पसरणार

नाशिक: केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेंतर्गत शहरात २२७.१८ कोटी रुपये किमतीचे दोन मलनिस्सारण प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. त्या प्रकल्पांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. यात १२०.१७ कोटी रुपये खर्च करून नवीन मलवाहिका टाकल्या जाणार आहे, तर १०७ कोटी रुपये खर्च करून जुन्या मलवाहिका बदलल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे शहरातील सांडपाणी निचरा करणारी यंत्रणा अधिक सक्षम होणार असून गोदावरी प्रदूषणमुक्तीला हातभार लागणार आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था सक्षम केली जात आहे. सांडपाणी प्रकल्प सक्षम नसल्याने गोदावरी नदी प्रदूषित होत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्राची क्षमतावाढ करण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर प्रकल्प सुरू केला आहे. .मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ होत असली तरी या केंद्रांपर्यंत मलजल वाहून आणणेदेखील आवश्यक आहे. त्यासाठी नवीन मलजलवाहिकांचे जाळे टाकणे आवश्यक असल्याने १२०.१७ कोटी रुपयांचे एक प्रस्ताव तर जुन्या मलवाहिका बदलून नवीन मलवाहिका टाकण्यासाठी १०७.०१ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. .Maharashtra local politics news : सदाभाऊ खोतांनी जयंत पाटलांची गावरान भाषेत खिल्ली उडवली, जिल्हा परिषद राजकारण तापलं.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रकल्पाला तांत्रिक मान्यता दिली. आता राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीने व राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने या दोन्ही प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. दोन्ही प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून ५० टक्के (११३.५८ कोटी रुपये)अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उर्वरित ५० टक्के अर्थात ११३.५८ कोटींचा खर्च महापालिकेला स्वनिधीतून करावा लागणार आहे.