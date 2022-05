Crime : क्राईम ब्रांच असल्याचे बतावणी करून वृद्धास लूटले

By

सिन्नर (जि. नाशिक) : पांढुर्ली शिवारात क्राइम ब्रँच अधिकारी असल्याचे सांगत एकाला लुटल्याची घटना घडली. आम्हाला तुमची तपासणी करायची असल्याचे सांगून वृद्धास लुटल्याची घटना पांढुर्ली शिवारात घडली. (Robbed an old man by fake crime branch officer Nashik News)

लक्ष्मण आवडजी भोर (वय ५२, रा. विंचूर दळवी) हे दुचाकीवरून नातेवाइकांच्या दशक्रिया विधीसाठी पांढुर्ली येथील लक्ष्मण महाराज आश्रमाकडे जाणाऱ्या कच्च्या रोडने जात होते. त्या वेळी सफेद रंगाचा शर्ट, काळ्या रंगाची पॅन्ट, चॉकलेटी रंगाचे बूट घातलेला मध्यम वयाचा एक व्यक्ती विनानंबरच्या पल्सर दुचाकीवरून आला. त्यांनी भोर यांना थांबवत, आम्ही क्राइम ब्रँचमधून आल्याची बतावणी करून आम्हाला तुमची तपासणी करायची असल्याचे सांगितले. त्या वेळी त्याने भोर यांच्या खिशातील २० हजारांची रोकड व दोन तोळ्यांची सोन्याची चैन काढून घेत रुमालात बांधून फिर्यादीस परत करत तेथून निघून गेला.

श्री. भोर यांनी रुमाल उघडला असता त्यात काहीही नसल्याचे दिसून आले. भामट्याने हातचालकीने त्यांची रोकड व चैन घेऊन तेथून पसार झाला. श्री. भोर यांना आपण लुटले गेल्याचे लक्षात येताच त्यांनी सिन्नर पोलिस ठाण्यात भामट्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी अधिक तपास सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक विजय माळी करत आहेत.

