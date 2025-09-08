नाशिक

Nashik Ganesh Visarjan : डीजे बंदी झुगारून गणेश विसर्जन मिरवणुकीत दणदणाट; नाशिकमध्ये शांततेत पार पडला सोहळा

Nashik’s Anant Chaturdashi: A Night of Joy and Devotion : नाशिक शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक ढोल-ताशा पथक, बॅन्जो आणि डीजेच्या गजरात भाविकांनी मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतला. विविध मंडळांच्या आकर्षक चित्ररथांनी आणि मंडळांनी सादर केलेल्या मर्दानी खेळांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक/ जुने नाशिक: अनंत चतुर्दशीनिमित्त शहरातून काढलेल्‍या विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक ढोल-ताशा पथक, बॅन्‍जोसह डीजेचा दणदणाट झाला. शनिवारी (ता. ७) सकाळी ११ वाजून ३४ मिनिटांनी सुरू झालेल्‍या मिरवणुकीचा समारोप मध्यरात्री १ वाजून १८ मिनिटांनी झाला. प्रथमच मध्यरात्री बारानंतर पारंपरिक वाद्य वादनाला परवानगी दिली. दिवसभरात अधूनमधून पावसाच्‍या हलक्या सरींनी गणेशभक्‍तांचा उत्‍साह वाढविला. चित्ररथ आकर्षणाचा केंद्र ठरले होते.

