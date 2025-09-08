Nashik Ganesh Visarjan : डीजे बंदी झुगारून गणेश विसर्जन मिरवणुकीत दणदणाट; नाशिकमध्ये शांततेत पार पडला सोहळा

नाशिक/ जुने नाशिक: अनंत चतुर्दशीनिमित्त शहरातून काढलेल्या विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक ढोल-ताशा पथक, बॅन्जोसह डीजेचा दणदणाट झाला. शनिवारी (ता. ७) सकाळी ११ वाजून ३४ मिनिटांनी सुरू झालेल्या मिरवणुकीचा समारोप मध्यरात्री १ वाजून १८ मिनिटांनी झाला. प्रथमच मध्यरात्री बारानंतर पारंपरिक वाद्य वादनाला परवानगी दिली. दिवसभरात अधूनमधून पावसाच्या हलक्या सरींनी गणेशभक्तांचा उत्साह वाढविला. चित्ररथ आकर्षणाचा केंद्र ठरले होते..मिरवणुकीचे उद्घाटन जलसंपदा व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाले. आमदार देवयानी फरांदे, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, महंत भक्तीचरणदास, नाशिक सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे, गजानन शेलार यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. मंत्री महाजन यांच्यासह आयुक्त खत्री यांनी ढोलवादन करताना उपस्थित भक्तांचा उत्साह वाढविला. यानंतर ढोलताशांसह बॅन्जो व डीजेच्या दणदणाटात मिरवणूक मार्गस्थ झाली..मिरवणूक सुरू होताच पावसाने जोर धरल्याने दुपारी एकच्या सुमारास पहिले मानाचे तीन मंडळ दूध बाजार चौकापर्यंत पोचले होते. दुपारी ३ वाजून २० मिनिटांनी पहिल्या दहा मंडळांनी दूध बाजार पार केले. त्यानंतर पावसाने उघडीप दिल्याने भक्तांच्या संख्येत वाढ होण्यास सुरवात झाली. मोठी गर्दी झाल्याने मिरवणुकीचा वेग मंदावला होता. सायंकाळी डीजेच्या तालावर थिरकण्यासाठी तरुणाईची गर्दी झाली होती. .यामुळे मंडळांमधील अंतर वाढले होते. मिरवणूक रेंगाळत असल्याचे पाहून पोलिस स्वागत कक्षातून मंडळांना अंतर न ठेवता पुढे सरकत राहण्याच्या सूचना दिल्या. मंडळास नियुक्त असलेल्या पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मंडळांना पुढे मार्गस्थ केल्याने रात्री साडेआठच्या सुमारास नोंदणी केलेल्या पंचवीस मंडळांपैकी २४ मंडळांनी दूध बाजार पार केले. एक मंडळ मिरवणुकीत सहभागी झाले नाही. संवेदनशील भागातून वेळेत निर्विघ्न शांततेत मिरवणूक मार्गस्थ झाल्याने पोलिसांनी सुटकेचा विश्वास सोडला. मंडळी पुढे जाताच त्यांनी तत्काळ बॅरिकेटिंग केले..महाजनांना यायला उशीर; वेळ वाढविलीमिरवणुकीसाठी सकाळी साडेदहाची वेळ ठरलेली असताना, सर्व मंडळ पदाधिकारी, कार्यकर्ते वेळेत उपस्थित होते. मंत्री महाजन यांना येण्यास विलंब होत असल्याने ‘उद्घाटन करून घ्या’ असा आग्रह मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. यामुळे काही वेळेसाठी तणाव निर्माण झाला होता. विलंबाने मिरवणूक सुरवात होत असल्याने समारोपाचा वेळ वाढविण्याचा आग्रह पदाधिकाऱ्यांनी धरला. यामुळे काही वेळेसाठी तणाव निर्माण झाला होता. मंत्री महाजन आल्याने तणाव निवळला. परंतु सायंकाळी उशिरा पोलिसांनी मंडळांना पारंपारिक वाद्यासह विसर्जनापर्यंत मिरवणुकीसाठी परवानगी दिली..खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची चांदीमिरवणूक मार्गात ठिकठिकाणी खाद्यपदार्थ विक्री सुरू होती. वडापाव, सॅन्डविच, भजी, दाबेली यासह इतर खाद्यपदार्थांवर गणेशभक्त व मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या भाविकांनी ताव मारला. यासोबत पाण्याच्या बाटलीला मोठी मागणी होती. ग्राहकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे विक्रेत्यांची चांदी झाली होती. संपूर्ण मिरवणुकीत लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याचा व्यावसायिकांचा अंदाज आहे..रात्री बारानंतरच्या घडामोडीसामान्यतः मध्यरात्री बारापर्यंत वादनास परवानगी दिली जाते. परंतु यंदा पारंपारिक वाद्यांना परवानगी दिल्याने गणेशभक्तांचा उत्साह संचारला होता. मध्यरात्री बाराच्या सुमारास दंडे हनुमानाचे मंडळ अशोक स्तंभावर होते. तर भोईराज मित्रमंडळ महात्मा गांधी मार्गापर्यंत पोचले होते. या मंडळांच्या पथकांनी ढोल, वाद्यवादन करताना आगेकूच केली. रविवार कारंजावर केलेल्या तडाखेबाज वादनाने अनेकांना नृत्याचा मोह आवरला नाही..मिरवणुकीत यांची उपस्थितीपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्यासह इतर अधिकारी, आमदार फरांदे, माजी महापौर विनायक पांडे, माजी नगरसेविका हेमलता पाटील, माजी उपमहापौर प्रथमेश गीते, सुनील बागूल, सुधाकर बडगुजर, बाळासाहेब पाठक, रामसिंग बावरी आदी उपस्थित होते. सरीत सुरू असलेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीचा आनंद काही वेगळाच होता. नाशिककरांनी मिरवणूक पाहण्यासाठी मार्गावर दोन्ही बाजूंनी गर्दी केली होती. त्यातच पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी कन्या पद्मिनी कर्णिक यांच्यासह पोलिस व्यासपीठावर उभे राहून कर्तव्य बजावत मिरवणुकीचाही आनंद घेतला..रस्त्यांना बॅरिकेडिंगमिरवणुकीत वाहनांचा अडथळा येऊ नये, यासाठी मिरवणूक मार्गाकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख मार्गांवर बॅरेकेडिंग केली होती. प्रत्येक गल्लीबोळात आणि रस्त्यांना बॅरिकेडिंग केल्याने वाहनांचा मज्जाव करण्यात आला. रविवार कारंजाकडून मेन रोडकडे येणाऱ्या मार्गावर धुमाळ पॉइंट, फावडे लेन, नेपाळी कॉर्नर, भद्रकाली मार्केट, तलाववाडी, प्रभात चित्रपटगृह परिसर, बादशाही कॉर्नर, गूळ बाजार, दूध बाजार दोन्ही बाजूने, हेल बावरी परिसर, फुले मार्केट, कोकणीपुरा कॉर्नर, सारडा सर्कल, मौला बाबा चौक येथे बॅरिकेडिंग केले होते..खेळांनी वेधले लक्षमिरवणुकीतील सुरवातीच्या टप्यांत सततच्या पावसाने मर्दानी खेळ सादर करण्यात अडचणी येत होत्या. परंतु दुपारनंतर पावसाने उघडीप दिल्यानंतर चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. या प्रात्यक्षिकांनी लक्ष वेधले होते..बंदी झुगारून डीजे, लेझर लाइटचा वापरडीजे आणि लेझर लाईटला बंदी असल्याचे पोलिस विभागाने वेळोवेळी नियोजन बैठकांमध्ये कळविले होते. तरीदेखील मिरवणुकीत सर्रास डीजे आणि लेझर लायटिंगचा वापर झाल्याचे आढळले. दहा मंडळांकडून डीजे लावण्यात आले होते. तर सात ते आठ मंडळाकडून लेझर लाईटचा वापर केला होता. डीजेच्या आवाजाची मर्यादा काहींनी ओलांडली होती. याबाबत पोलिस काय कारवाई करता याकडे लक्ष लागून राहणार आहे..Ganesh Visarjan 2025: 'काेल्हापूरमध्ये विसर्जन मिरवणुकीतही साउंडमुळे कानठळ्या'; महादेव, हनुमानाचे विशाल रूपमिरवणुकीत चित्ररथांसोबत विविध सादरीकरण झाले. चित्ररथांमध्ये महादेवाची भव्य मूर्ती, फुलांतून सजविलेली महाबली हनुमानाची बैठक अवस्थेतील मूर्ती, फुलांची सजावट, एलईडी लाईटने उजळून निघालेले गणेशमूर्तीचा समावेश होता. यासोबत शिवसेवा युवक मित्रमंडळातर्फे हरियानातील कलाकारांनी महादेवाचे विराट रुप धारण केले होते. सोबत पार्वती, नंदीसह इतर धार्मिक पात्र कलावंतांनी साकारले होते. तर दंडे हनुमानाच्या चित्ररथासोबत विशाल हनुमान व सोबत वानर सहभागी झाले होते.. 