Anjaneri Hanuman Temple : हनुमान जन्मस्थान मंदिर उभारणीत दिरंगाई; वन विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढूपणाविरोधात अंजनेरी संस्थेचे गंभीर आरोप

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर येथील अंजनेरी पर्वतावर श्री हनुमान जन्मस्थान आहे. त्यामुळे येथे मंदिर बनण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यात वन विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणा दिरंगाई करत असल्याचा आरोप हनुमान जन्मस्थान संस्था, अंजनेरी पर्वत नाशिकचे अध्यक्ष प्रशांत गडाख यांनी केला..विकासातील गैरसमज, राजकीय व समाजकंटकांचा विरोध, सरकारी अडथळे याबाबत खुलासा करण्यासाठी मंगळवारी (ता. १८) आयोजित पत्रकार परिषदेत गडाख यांनी हा आरोप केला. हनुमान जन्मस्थान संस्थेतर्फे कुसुमाग्रज स्मारक येथे ही पत्रकार परिषद झाली. अंजनेरी पर्वतावर हनुमानाचे मंदिर उभे राहिले पाहिजे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांना संस्थेतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. .मंदिराच्या विकासासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे. अंजनेरी पर्वतावर हनुमान जन्मस्थान मंदिर झाले, तर ते जागतिक पातळीवरील पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला येईल. तेथे हजारापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळेल, असे अध्यक्ष गडाख यांनी स्पष्ट केले. .जन्मस्थान मंदिराला मदत करण्याबाबत महंत हरिगिरी महाराज, अंजनेरी जन्मस्थान येथील अशोक महाराज, सोमेश्वरानंद सरस्वती, संविदानंद सरस्वती यांची भेट घेत, तसेच त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ८५ गावांपैकी ६५ गावांकडून जन्मस्थान मंदिराबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले. लेटरहेड नसल्याने काही गावांकडून हे पत्र मिळाले नाही. मात्र त्यांचा पाठिंबा असल्याचे गडाख म्हणाले..हनुमान जन्मस्थान मंदिरासाठी सरकारने १.८२ हेक्टर जागा देण्याचे मान्य केले आहे. वन विभागाकडून ही जागा घेण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र यात काही समाजकंटक त्रास देत असल्याचे गडाख यांनी सांगितले. या जागेच्या बदल्यात वन विभागाला जागा हवी असून, वृक्षारोपणासाठी काही पैशांची देखील मागणी केली आहे. .ज्याप्रमाणे अयोध्येला श्रीराम मंदिर झाले, तसेच नाशिकला हनुमानाचे भव्य दिव्य मंदिर व्हावे, असा मानस असल्याचे गडाख यांनी सांगितले. मात्र या कामामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा, तसेच राजकीय नेतेमंडळी लक्ष घालत नसल्याने थेट पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांना साकडे घालण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेस हनुमान जन्मस्थान संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत गडाख व शिवम जाधव यांची उपस्थिती होती..Solapur Politics:'सोलापूर जिल्ह्यात नगराध्यक्षपदाचे २५, तर नगरसेवकचे ४८२ अर्ज बाद'; हरकतींमुळे रात्री उशिरापर्यंत छाननी, सांगोल्यात काय घडलं?.आपले सरकार वेळकाढूहनुमान जन्मस्थानाचा विकास झाला पाहिजे, यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत हनुमान जन्मस्थानाबाबत किष्किंधा की अंजनेरी हा वाद आहे. मात्र त्यांनी कर्नाटक सरकारला दोन, तर आपण महाराष्ट्र सरकारला दहा पुरावे सादर केले आहे, असे गडाख म्हणाले. त्यांना कर्नाटक सरकारने मंदिर विकासासाठी निधीदेखील दिला. मात्र आपल्याकडे रामायण, तसेच नवनाथ भक्तिसार यांसारखे दहा पुरावे असताना आपल्याला मात्र कोणतीही मदत होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.