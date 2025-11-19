नाशिक

Anjaneri Hanuman Temple : हनुमान जन्मस्थान मंदिर उभारणीत दिरंगाई; वन विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढूपणाविरोधात अंजनेरी संस्थेचे गंभीर आरोप

Anjaneri Hanuman Birthplace Temple Proposal : अंजनेरी पर्वतावर श्री हनुमान जन्मस्थान आहे. त्यामुळे येथे मंदिर बनण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यात वन विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणा दिरंगाई करत असल्याचा आरोप प्रशांत गडाख यांनी केला.
temple trust

temple trust

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर येथील अंजनेरी पर्वतावर श्री हनुमान जन्मस्थान आहे. त्यामुळे येथे मंदिर बनण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यात वन विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणा दिरंगाई करत असल्याचा आरोप हनुमान जन्मस्थान संस्था, अंजनेरी पर्वत नाशिकचे अध्यक्ष प्रशांत गडाख यांनी केला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
temple
Development
trust
hanuman temple
community
Tourism
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com