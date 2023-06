Nashik News: देवळे येथे दारणेच्या पुलाला पुन्हा भगदाड! वाहतूक वाढल्याने वेळीच उपाययोजना गरजेची

Nashik News : घोटी शहरालगत असलेल्या सिन्नर महामार्गावरील देवळे येथील दारणा नदीच्या पुलावर पश्चिम बाजूने भगदाड पडले आहे. घोटीच्या रेल्वे पुलावर अनेक ठिकाणी जागोजागी खड्डे झाल्याने अनेक दुचाकींचे अपघात झाले आहे.

लोकप्रतिनिधी व बांधकाम विभागाचे अधिकारी या मार्गावरून प्रवास करूनही या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष कसे काय करतात असा प्रश्‍न प्रवासी व वाहन चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान याच पुलाला भगदाड पडल्याने वाहतूक कही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. (Another hole to Darna bridge at Deole Due to increase in traffic timely measures needed Nashik News)

घोटी सिन्नर महामार्गावरील देवळे येथील दारणा नदीवरील हा पूल अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. या पुलावर काही वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून दुरुस्तीचे काम करण्यात आले होते.

दोन वर्षांपासून या पुलावर एकाच ठिकाणी भगदाड पडत असून वाहनांसाठी ते धोकादायक आहे. गतवर्षीही या ठिकाणी थातूरमातूर दुरुस्ती करण्यात आली होती. पुन्हा त्याच ठिकाणी हे भगदाड पडल्याने वाहनचालक व दुचाकीस्वारांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.

घोटी शहरालगत असलेल्या घोटी रेल्वे पुलावरही जागोजागी खड्डे पडल्याने अनेक दुचाकींचे अपघात होऊन अनेक दुचाकीस्वार जखमी झाले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यापासून हे खड्डे असून या खड्ड्यामुळे महामार्गावरील वाहनचालकांना अचानक ब्रेक दाबून वाहनांचा वेग नियंत्रित करावा लागत असल्याने अपघात वाढत आहे.

घोटी सिन्नर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ आहे, त्यात गेल्या महिन्याभरापासून समृद्धी महामार्गावरील वाहनांची भर पडली आहे. तत्पूर्वी औरंगाबाद, वैजापूर जाणारी वाहने नाशिकमार्गे जात. आता ही वाहने घोटी - सिन्नर महामार्गावरून समृद्धी महामार्गावर जोडली जात असल्याने घोटी सिन्नर महामार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढली आहे.

कसा होणार गतिमान प्रवास?

अपघातांच्या ठिकाणी तो टाळण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर उपाययोजना राबविल्या जात असताना तसेच गतिमान प्रवासासाठी शासनाकडून अनेक कामे हाती घेतली जात असताना या दोन्ही पुलावर अपघातांना कारणीभूत असणारे खड्डे बांधकाम विभागाच्या निदर्शनास का येत नाहीत?

या महामार्गावरून गतिमान प्रवास होत असताना येथील खड्ड्यांमुळे वाहनांची गती कमी करावी लागत असल्याने प्रवास गतिमान कसा होणार असाही प्रश्न अनेक वाहनचालकांकडून व्यक्त होत आहे.