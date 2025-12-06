Devidas Pingle : माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांचा मोठा दावा: ‘राजकीय द्वेषातून माझ्याविरुद्ध षडयंत्र

पंचवटी: तालुका उपनिबंधकांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित गैरव्यवहारांबाबत सादर केलेला अहवाल अपूर्ण व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी या अहवालास तत्काळ स्थगिती देत फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे..नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अनेकदा वाद निर्माण होत असल्याने ती सतत चर्चेत राहिली आहे. माजी आणि विद्यमान पदाधिकाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. बाजार समितीचे तत्कालीन सचिव निवृत्ती बागूल यांनी माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांच्या कार्यकाळातील कामकाजात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत पंचवटी पोलिस ठाण्यात अर्ज दाखल केला होता..याच अनुषंगाने सभापती कल्पना चुंभळे व संचालक मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडेही तक्रार केली होती. त्यानुसार सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभागाने योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तालुका उपनिबंधकांनी १ ते १५ मुद्यांवरील चौकशी अहवाल सादर केला होता. .या अहवालात माजी सभापती देवीदास पिंगळे आणि तत्कालीन सचिव प्रकाश घोलप यांच्या कार्यकाळातील अनियमितता दाखविण्यात आली असल्याचे नमूद आहे. मात्र, हा अहवाल सखोल चौकशीशिवाय सादर करण्यात आल्याचा आरोप करत पिंगळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली. त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी अहवालाला स्थगिती देत फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत..भारतातल्या नियमांचा फटका, सेबीची समजून घेण्यात चूक; ५४६ कोटी जप्त करण्याच्या आदेशावर अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीची प्रतिक्रिया.माझ्या कार्यकाळात बाजार समितीचा सर्वांगीण विकास झाला आहे. सर्व विकासकामांना जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक व शासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतरच ती केली आहेत. राजकीय द्वेषातून माझ्याविरुद्ध हे षडयंत्र रचले गेले आहे. माझ्या कार्यकाळात एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार झालेला नाही; भविष्यात हे सिद्ध होईल. आजच्या समितीने प्रथम आपला कार्यकाळ पाहावा, बाजार समितीचे उत्पन्न का घटले, याचे स्पष्टीकरण द्यावे.- देवीदास पिंगळे, माजी सभापती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.