Devidas Pingle : माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांचा मोठा दावा: ‘राजकीय द्वेषातून माझ्याविरुद्ध षडयंत्र

Former APMC Chairman Devidas Pingale Challenges Report : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी अहवाल अपूर्ण व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत फेरचौकशीची मागणी केली; जिल्हा उपनिबंधकांनी आदेश देत विशेष पथक नेमले.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: तालुका उपनिबंधकांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित गैरव्यवहारांबाबत सादर केलेला अहवाल अपूर्ण व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी या अहवालास तत्काळ स्थगिती देत फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

