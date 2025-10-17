Nashik Agricultural Market : नाशिक बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’चा दर्जा; विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त!

नाशिक: वार्षिक ८० हजार टनांपेक्षा अधिक उलाढाल आणि दोनपेक्षा जास्त राज्यांतील कृषी मालाचा लिलाव करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राज्य शासनाने ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ असा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ८ ऑक्टोबर २०२५ ला जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार नाशिक, नवी मुंबई, सोलापूर, नागपूर, पुणे आणि लातूर येथील बाजार समित्यांना हा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे..या निर्णयामुळे नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होणार असून, पणन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नवे पदसिद्ध मंडळ कारभार हाती घेईल. सहकार विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोनपेक्षा अधिक राज्यांमधील कृषी मालाचा लिलाव करणाऱ्या प्रमुख बाजार समित्यांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण राहावे, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..कॉलेजमध्येच धक्कादायक प्रकार; शौचालयात नेऊन विद्यार्थिनीवर अत्याचार, वर्गमित्राकडूनच कृत्य, गर्भपाताच्या गोळीचीही केली विचारणा.नवीन अध्यादेशानुसार राष्ट्रीय बाजार समितीमध्ये पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, पणन संचालक, कार्यकारी संचालक, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, तीन व्यापारी प्रतिनिधी (त्यात एक अनुसूचित जाती, एक अनुसूचित जमाती) आणि एक तज्ज्ञ संचालक असे सदस्य असतील. त्यासोबतच खाद्य उत्पादक निर्यातदार प्रतिनिधी व सहकार सहनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळतील. या बदलामुळे राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांच्या कारभारात शासनाची थेट भागीदारी व नियंत्रण वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.