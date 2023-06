Kapaleshwar Mandir : रामतीर्थाजवळील प्राचीन श्री कपालेश्‍वर महादेव देवस्थान ट्रस्टच्या जुन्या विश्‍वस्तांची मुदत संपल्याने धर्मदाय सहआयुक्तांनी निवड प्रक्रिया राबवत नव्याने सातजणांची विश्‍वस्त म्हणून नियुक्ती केली. (Appointment of seven new trustees of Shree Kapaleshwar Devasthan nashik news)

लाखो शिवभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री कपालेश्‍वर महादेव देवस्थानावर २००४ मध्ये प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली सात विश्‍वस्तांकडे देवस्थानचा कारभार सोपविण्यात आला होता. ट्रस्टसाठी घटना असावी, असा आग्रह धरण्यात आला होता.

यासाठी कायदेशीर विश्‍वस्तांनी नियुक्ती करावी, असा अर्ज तत्कालीन विश्‍वस्त ॲड. भाऊसाहेब गंभिरे यांनी संबंधितांकडे धरला होता. त्यानुसार विश्‍वस्तपदासाठी राबविण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेत ५४ जणांनी अर्ज दाखल केले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

धर्मदाय सहआयुक्त टी. एस. अकाली यांनी त्यातील मंडलेश्‍वर काळे, श्रीकांत राठी, सुनील पटेल, अक्षय कलंत्री, रावसाहेब कोशिरे, प्रशांत जाधव व श्रद्धा कोतवाल या सातजणांची पुढील दोन वर्षांसाठी विश्‍वस्त म्हणून नियुक्ती केली. आता नवीन घटना व ट्रस्टचा कारभार पारदर्शकपणे करण्याचे आव्हान नव्या विश्‍वस्त मंडळापुढे राहणार आहे.

दरम्यान कपालेश्‍वर देवस्थानच्या कलशाकडील भागाच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून ते येत्या काही दिवसांत पूर्ण होईल, असे देवस्थानतर्फे सांगण्यात आले.