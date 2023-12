Nashik News : जिल्ह्यात 74 कोतवालांच्या नियुक्त्या; 1 जानेवारीपासून होणार रुजू

Nashik News : बहुप्रतिक्षित पोलिसपाटील पदभरती परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, १९३ गावांना जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात पोलिसपाटील मिळणार आहेत. तसेच ७४ कोतवालांच्या नियुक्त्या जाहीर झाल्या आहेत.

जिल्ह्यात पोलिसपाटलांची रिक्त असलेली ६६६ पदे भरली जाणार होती. (Appointments of 74 Kotwals in district from 1st January nashik news)