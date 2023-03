Nashik News : खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या वैद्यकीय बिलांना 2 दिवसात मंजुरी

By

नाशिक : जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांच्या दोन वर्षापासून अनुदानाअभावी प्रलंबित होते. मार्च २०२३ अखेर वैद्यकीय बिले मिळण्याची आशा शिक्षकांना असताना माननीय शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील साधारण ४२ शाळेतील ४०-४५ लाखातील वैद्यकीय बिलांना प्रशासन अधिकारी (मनपा) सुनीता धनगर यांनी मंजूर केलेल्या प्रस्तावांना जिल्हा परिषदेने अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करून वेतन पथक अधीक्षकांना संबंधित शाळांचे सदरचे बिल परत करण्याचा आदेश दिले.

वेतन पथकाने तत्काळ बिले परत केली. त्यावेळी सदर बाब ही महासंघाच्या निदर्शनास आली. (Approval of medical bills of private primary school teachers in 2 days Nashik News)

याबाबत महासंघाने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), वेतन पथक अधीक्षक व संबंधित अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार बैठकीत मागील बिले ही जशीच्या तशी ठेवून ९० टक्के प्रमाणे मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

त्यास चर्चेअंती शिक्षणाधिकारी फुलारी यांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन एकूण ९० शाळांचे साधारण ९०- ९५ लाखांची बिले मार्च २०२३ अखेर मिळतील व अपूर्णता असलेल्या शाळांनी ६ मार्च पर्यंत पूर्तता करावी, अशी माफक अपेक्षा वेतन पथक अधीक्षक गणेश फुलसुंदर यांनी केली.

याबाबत मुख्याध्यापक पूर्तता करतील असे महासंघाने आश्वासित केले. खासगी प्राथमिक शाळांच्या शहरातील व ग्रामीण भागातील शाळांचे वार्षिक तपासणी करण्याबाबत महासंघाने चर्चा केली. दहावीच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार विस्तार अधिकारी यांनी शाळा तपासाव्यात अशा सूचना शिक्षणाधिकारी यांनी बैठकीत दिल्या.

तसेच जिल्ह्यातील खासगी शाळांचे मुख्याध्यापक महासंघाच्या व जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक उद्बोधन वर्ग घेण्याबाबत चर्चा केली. त्यात विद्यार्थी गुणवत्ता, शासकीय योजना, नवीन शैक्षणिक धोरण, वेतन पथकातील अडचणी, अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक दिवसीय उद्बोधन वर्ग ठेवण्याचा निर्णय झाला. याची जबाबदारी विस्तार अधिकारी नीलेश पाटोळे यांच्यावर देण्यात आली.

बैठकीस महासंघाचे राज्य अध्यक्ष राजेंद्र निकम, जिल्हाध्यक्ष नंदलाल धांडे, उपाध्यक्ष हरिकृष्ण सानप, सचिव सुनील बिरारी, सदस्य व शाळेची प्रतिनिधी विनोद देशपांडे, माया त्रिभुवन, रेखा बागूल, सुरेश देवरे ,संजय राजपूत, ज्ञानेश्वर मेतकर यांनी सहभाग घेतला.