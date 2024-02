Nashik Crime: दारुड्यांमध्ये वादातून एकाने दुसऱ्याच्या डोक्यात टाकली फरशी; जखमीचा मृत्यु, आरोपी ताब्यात

सिडको : सिडको परिसरातील कामाठवाडे गावानजिक स्व.मीनाताई ठाकरे शाळेजवळ भर रस्त्यावर दोघा मित्रांच्या शुल्लक कारणाहून झालेल्या भांडणाचे रूपांतर हाणामारीत झाले.

यावेळी दुभाजकात पडलेल्या फरशीचे तुकडे डोक्यात घालून ३२ वर्षीय युवकाचा खून करण्यात आला आहे. (Argument between drunkard one threw stone other head Injured died accused in custody Nashik Crime)