Arjun Sonawane : धनुर्विद्येतील 'अर्जुन' हरपला! राष्ट्रीय पदकविजेता खेळाडू अर्जुन सोनवणेचे अपघाती निधन

Arjun Sonawane: Rising Archer from Khedgaon, Nashik : नाशिकचा राष्ट्रीय पदकविजेता धनुर्धर अर्जुन श्रीकांत सोनवणे याचे पंजाबमधून परतताना कोटा रेल्वे स्थानकाजवळ अपघाती निधन झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची क्षमता असलेला एक उदयोन्मुख खेळाडू देशाने गमावला आहे.
नाशिक: राष्ट्रीय पदकविजेता उदयोन्‍मुख खेळाडू अर्जुन श्रीकांत सोनवणे (वय २०) याचे अपघाती निधन झाले. पंजाबमध्ये आयोजित अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्‍पर्धेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघातून अर्जुन सहभागी झाला होता. स्‍पर्धेतून रेल्‍वेने परतत असताना कोटा रेल्‍वेस्‍थानकानजीक तो शनिवारी (ता. १) रात्री तोल जाऊन पडला. राष्ट्रीय खेळाडू गमावल्‍याने हळहळ व्‍यक्‍त होत आहे.

