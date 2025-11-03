Arjun Sonawane : धनुर्विद्येतील 'अर्जुन' हरपला! राष्ट्रीय पदकविजेता खेळाडू अर्जुन सोनवणेचे अपघाती निधन

नाशिक: राष्ट्रीय पदकविजेता उदयोन्मुख खेळाडू अर्जुन श्रीकांत सोनवणे (वय २०) याचे अपघाती निधन झाले. पंजाबमध्ये आयोजित अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघातून अर्जुन सहभागी झाला होता. स्पर्धेतून रेल्वेने परतत असताना कोटा रेल्वेस्थानकानजीक तो शनिवारी (ता. १) रात्री तोल जाऊन पडला. राष्ट्रीय खेळाडू गमावल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..मूळचा खेडगाव (ता. दिंडोरी) येथील अर्जुन शालेय जीवनापासूनच धनुर्विद्या या क्रीडाप्रकारात सक्रिय होता. शेतीची कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेला अर्जुन आपल्या भावंडांसह नाशिकला प्रशिक्षणासाठी येत असे. अल्पावधीत त्याने या क्रीडाप्रकारात लौकिक मिळविताना पदकांची लयलूट केली होती. या कामगिरीसाठी त्याला वडिलांसह कुटुंबीयांचे प्रोत्साहन मिळाले होते. खेडगाव येथील मविप्र संस्थेच्या महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेत होता. .सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना पंजाबमध्ये आयोजित अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठीय क्रीडा स्पर्धेत तो सहभागी झाला होता. या स्पर्धेत त्याने चांगली कामगिरी केली; परंतु थोड्यात पदकाने हुलकावणी दिली. स्पर्धा आटोपून पुणे विद्यापीठाचा संपूर्ण संघ रेल्वेमार्गाने महाराष्ट्रामध्ये परतत होता. .कोटा रेल्वेस्थानकाजवळ अर्जुन व त्याचा सहकारी मित्र पाण्याची बाटली घेण्यासाठी रेल्वे थांबण्याची प्रतीक्षा करत दरवाजाजवळ थांबलेले होते. यादरम्यान तोल गेल्याने अर्जुन खाली कोसळला. शनिवारी रात्री पावणेनऊच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला..आज अंत्यसंस्कारअपघाताची माहिती कळताच खेडगाव व पंचक्रोशीवर शोककळा पसरली होती. रविवारी (ता. २) शवविच्छेदनानंतर पार्थिव नातेवाइकांना सोपविण्यात आले. मध्यरात्री उशिरा ते नाशिकला दाखल होणार होते. सोमवारी (ता. ३) सकाळी सातला गावातील स्मशानभूमीत अर्जुनच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती निकटवर्तीयांनी दिली..आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू गमावलाअर्जुन सोनवणे याने आजवर अनेक स्पर्धा गाजविलेल्या होत्या. त्याने २०१९ मध्ये झालेल्या एसजीएफआय राष्ट्रीय स्पर्धेत तीन सुवर्णपदके जिंकली होती. तेव्हापासून त्याने मागे वळून पाहिले नाही. .Pimpri-Chinchwad News : होमगार्ड, ट्रॅफिक वॉर्डनच ‘लक्ष्य’, पिंपरी-चिंचवडमध्ये धक्काबुक्की, मारहाणीचे प्रकार वाढले.२०२१ मध्ये सबज्युनिअर गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होत कांस्यपदक जिंकले. याच वर्षी कनिष्ठ गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेतही त्याला कांस्यपदक मिळाले. २०२२ मध्ये झालेल्या कनिष्ठ गट राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक आणि सबज्युनिअर गटाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले. त्याच्यातील कौशल्ये पाहता तो निश्चित आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचला असता. त्याच्या निधनाने नाशिकनेच नव्हे, तर देशाने अतिशय उत्कृष्ट धनुर्धर गमावला असल्याची भावना धनुर्विद्या संघटनेच्या मंगला शिंदे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.