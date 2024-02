Nashik: सैन्य दलातील जवान हेमंत देवरेंचे सिलिगुडी येथे निधन; नाशिकमध्ये आज शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

इंदिरानगर : सिलिगुडी (पश्चिम बंगाल) येथे भारतीय सैन्य दलाच्या एव्हिएशन विभागात कार्यरत असलेले येथील इंदिरानगरच्या नागरे मळ्यातील रहिवासी नायक हेमंत यशवंत देवरे (वय ३५) यांचे रविवारी (ता. ४) हृदयविकाराने निधन झाले.

या घटनेने देवरे परिवारावर शोककळा पसरली असून, कुटुंब शोकसागरात बुडाले आहे. त्यांच्या पार्थिवावर मंगळवारी (ता. ६) येथे नाशिकमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. श्री. देवरे मूळचे नेर (ता. धुळे) येथील असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून ते इंदिरानगरमध्ये स्थायिक आहेत. (Army jawan Hemant Deore from Ner passed away in Siliguri Funeral in Nashik today in state ceremony)