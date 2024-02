Nashik ISIS Connection: इसिसला ‘फंडिंग’प्रकरणी संशयिताला न्यायालयीन कोठडी; सिरियातील महिलेला पैसे दिल्याचे पुरावे न्यायालयास सादर

नाशिक : कुख्यात दहशतवादी संघटना ‘इसिस’ला दुबईमार्गे हवाल्यातून फंडिंग केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला संशयित हुसैफ अब्दुल अजिज शेख यास विशेष सत्र न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.

यावेळी एटीएसने (दहशतवादविरोधी पथक) न्यायालयासमोर सीरियातील महिलेला पैसे पाठविल्याचे पुरावे सादर केले. (Suspect remanded in judicial custody in funding case to ISIS Evidence of payment to Syrian woman submitted to court nashik crime)