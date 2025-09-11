नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये चोरीचे सोने विक्री करणाऱ्यांना पोलिसांनी केली अटक

Nashik Police Capture Two for Stolen Gold Sale : नवीन नाशिकमध्ये चोरीच्या सोन्याची विक्री करताना गुन्हेशाखा पोलिसांनी दोन संशयितांना अटक केली. त्यांच्याकडून ६७ ग्रॅम सोने जप्त करण्यात आले आहे, जे अंबड येथील घरफोडीतील असल्याचे उघड झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: चोरीचे सोने विक्री करण्यासाठी आलेल्या संशयिताला गुन्हेशाखा युनिट दोनच्या पथकाने सापळा रचत अटक केली. त्याने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी सिडकोतून आणखी एकास अटक केली. या दोघा संशयित यांच्याकडून पोलिसांनी पाच लाख ६९ हजार ५०० किमतीचे ६७ ग्राम सोने हस्तगत करण्यात आले आहे.

