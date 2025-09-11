Crime News : नाशिकमध्ये चोरीचे सोने विक्री करणाऱ्यांना पोलिसांनी केली अटक

नवीन नाशिक: चोरीचे सोने विक्री करण्यासाठी आलेल्या संशयिताला गुन्हेशाखा युनिट दोनच्या पथकाने सापळा रचत अटक केली. त्याने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी सिडकोतून आणखी एकास अटक केली. या दोघा संशयित यांच्याकडून पोलिसांनी पाच लाख ६९ हजार ५०० किमतीचे ६७ ग्राम सोने हस्तगत करण्यात आले आहे..गुन्हेशाखा युनिट दोनचे पोलिस उपनिरीक्षक मुक्तार खान पठाण, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक गुलाब सोनार यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, एक इसम चोरीचे सोने विक्री करण्यासाठी चुंचाळे शिवारातील एका कंपनीसमोर येणार आहे. त्यानुसार पोलिस पथकाने सापळा रचून संशयित आरोपी प्रशांत ऊर्फ बापू प्रकाश दुधे( वय ४४, रा.जुने सिडको) याला ताब्यात घेतले. त्याची अधिक चौकशी केली असता त्याने अंबड येथे घरफोडी केल्याची कबुली दिली तसेच चोरीचे सोने विक्री करत असल्याचे मान्य केले..दरम्यान या गुन्ह्यात त्याला मदत करणारा त्याचा साथीदार सूर्यकांत अहिरराव (वय ४६, जुने सिडको) यालाही सिडको परिसरातून ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून पाच लाख ६९ हजार ५०० रुपये किमतीचे ६७ ग्राम सोने जप्त करण्यात आले. दरम्यान यातील संशयित प्रशांत दुधे हा सराईत गुन्हेगार असून याच्यावर अंबड पोलिस ठाण्यात याआधी देखील गुन्हे दाखल आहेत..Nanded Crime: महिलेच्या खूनप्रकरणी तिघे ताब्यात; दुधड येथील घटना, हिमायतनगर पोलिसांची कारवाई.सदरची कारवाई अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर, उपनिरीक्षक मुख्तार खान पठाण, गुलाब सोनार, नंदकुमार नांदुर्डीकर, अतुल पाटील, वाल्मीक चव्हाण, मनोज परदेशी, प्रकाश महाजन यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.