Nashik News : पक्षीतीर्थ नांदूरमध्यमेश्‍वर (ता. निफाड) येथील पक्षी अभयारण्यात चापडगाव, मांजरगाव, खानगावथडी, मध्येश्‍वरी गोदावरी, कोठूर, कुरुडगाव, काथरगाव अशा सात ठिकाणी झालेल्या पक्षीनिरीक्षणात स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन दोन महिने अगोदर सुरू झाल्याचे आढळले.

यात १८० अंशांतून डोके फिरवणारा स्थलांतरित चित्रांग पक्ष्याचा समावेश आहे. त्यावरून हिवाळ्यात ‘पाहुण्यां’च्या अधिक आगमनाचे संकेत मिळाले आहेत. (arrival of migratory birds start two months in advance in nandur madhyameshwar bird sanctuary nashik news)

झाडे आणि गवताळ भागातील स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात पावसाचे प्रमाण अधिक राहिल्याने धरणे भरलेली होती. त्यामुळे नांदूरमध्यमेश्‍वर पक्षी अभयारण्यात पक्ष्यांची संख्या कमी होती. मात्र यंदाच्या हिवाळ्याऐवजी पक्ष्यांचे सप्टेंबरमध्ये आगमन सुरू झाले आहे.

धरण परिसरात मुबलक खाद्य आणि पाणी उपलब्ध असल्याने पक्ष्यांनी परिसराला पसंती दिल्याचे दिसते. अभयारण्याच्या गाळपेरामधील बाभळीच्या वृक्षावर युकेशियन राईनेक या मानमोड्या पक्षी (चित्रांग)चे दर्शन घडले.

खुल्या ग्रामीण भागात, जंगलात आणि फळबागात दिसणारा हा पक्षी आहे. हिमालयातून हे पक्षी स्थलांतर करतात. त्यांचे मुख्य शिकार मुंग्या आणि इतर कीटक आहेत. मे आणि जूनमध्ये त्यांचा विणीचा हंगाम असतो.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मादी सात ते दहा अंडी घालते. या पक्ष्यांना त्यांचे इंग्रजी नाव १८० अंशांतून डोके फिरविण्याच्या क्षमतेवरून मिळाले आहे. जेव्हा घरट्यात धोका होतो तेव्हा ते सापासारखे डोके फिरवतात आणि हिसका मारतात. या पक्ष्याला पकडले असता स्वतःला वाचविण्यासाठी तो मारण्याचे ढोंग करतो.

घरटे बनविण्याची जागा म्हणजे झाडाच्या खोडात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या छिद्रात, भिंतीतील खड्डा असते. या पक्ष्याप्रमाणे थापट्या, गप्पीदास, खाटीक, वेडाराघू, मार्श हेरीअर, रोहित, कस्तूर, मलबारी मैना, वेळूतला, दंगेखोर, वटवट्या, सातभाई, हळदी-कुंकू, वारकरी, कमळ पक्षी, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन, स्पून बिल, किंगफिशर, मुनिया, हरीअल, हळद्या आदी पक्ष्यांची संख्या वाढली आहे.