Nashik Agricultural Market : नाशिक बाजार समितीला उच्च न्यायालयाचा दणका! सचिव बरखास्ती प्रकरणी १५ हजार रुपयांचा दंड

Ex-Secretary Arun Kale Files Petition Against Nashik Market Committee : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सचिव अरुण काळे यांनी बाजार समितीच्या बरखास्तीच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने समितीला आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याबद्दल १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक बाजार समितीचे माजी सचिव अरुण काळे यांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी (ता. ७) न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने अरुण जयराम काळे यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २५०७/२०२५ वर सुनावणी घेतली.

