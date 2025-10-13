Nashik Agricultural Market : नाशिक बाजार समितीला उच्च न्यायालयाचा दणका! सचिव बरखास्ती प्रकरणी १५ हजार रुपयांचा दंड

नाशिक: नाशिक बाजार समितीचे माजी सचिव अरुण काळे यांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी (ता. ७) न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने अरुण जयराम काळे यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २५०७/२०२५ वर सुनावणी घेतली. .खंडपीठाने बाजार समितीला अजून एक आठवड्याची मुदत दिली असली तरी, त्यासाठी १५ हजार दंड स्वरूपात याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी आता १६ ऑक्टोबरला होणार असून, त्याकडे लक्ष लागून राहिले आहेत..नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती कुठल्या ना कुठल्या कारणाने ही नेहमी चर्चेत असते. सद्यःस्थितीत चुंभळे आणि पिंगळे यांच्यात वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. मागील वर्षी कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांच्यावर राज्याचे सहसचिव डॉ. सुप्रिय धपाटे यांच्या आदेशान्वये निलंबित करीत जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानुसार बाजार समितीने एक महिन्याच्या आत त्यांची खातेनिहाय चौकशीत दोषी निष्पन्न झाले आहेत. .हाच कर्तव्यात कसूर काळे यांना चांगलाच भोवला असून त्यांच्यावर २०२३ मध्ये बडतर्फ कारवाई करण्यात आली होती. बाजार समितीने केलेल्या बडतर्फ कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, केलेली कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. याबाबत वेळोवेळी सुनावणी झाली. या वर्षी पिंगळे यांची सत्ता गेली आणि चुंभळे सत्तेत आले. .उच्च न्यायालयात माजी सचिव अरुण काळे यांनी आपली बाजू मांडली. मात्र, नाशिक बाजार समितीने आवश्यक ती कागदपत्रे व बाजू मांडली नाही. ७ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान बाजार समितीने बाजू मांडली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत नाशिक बाजार समितीला १५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे..Thane News: एकनाथ शिंदे यांच्या होमपीचवर मनसे-ठाकरे गटाचे आंदोलन; ठाण्यातील कोंडी, भ्रष्टाचाराविरोधात मोर्चा .कालावधी संपूनही उत्तर नाहीया प्रकरणात प्रत्युत्तरदार क्रमांक २ अर्थात नाशिक बाजार समितीने याआधी उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी देण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या दोन आठवड्यांचा कालावधी संपूनही उत्तर सादर न केल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तक्रारदार अरुण काळे यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत या संपूर्ण कारभाराची चौकशी आणि थकीत रकमेची भरपाई करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने सध्या नाशिक बाजार समितीकडून प्रतिज्ञापत्र मागवून पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला ठेवली असून, प्रकरणात पुढील काही दिवसांत महत्त्वाचे घडामोडी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.