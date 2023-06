Ashadhi Bakri Eid 2023 : राज्यात वातावरण कलुषीत करण्याचा प्रयत्न हाेत असताना गेली दोन दशके शांततेची कुस धरलेल्या शहराने राष्ट्रीय एकात्मतेचा नवा अध्याय लिहिला आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पाठोपाठ शहरातील हिंदू-मुस्लीम संमिश्र भाग असलेल्या संगमेश्वरात "आषाढी एकादशी" ला कुर्बानी देणार नाही. हा निर्णय येथील शांतता समितीच्या बैठकीत एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी जाहीर केला.

नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या निर्णयाचे सर्वदूर स्वागत होत आहे. (Ashadhi Bakri Eid 2023 New Chapter of National Unity in malegaon no Qurbani on Ashadhi Ekadashi in Sangameshwar nashik news)

येथील सुसंवाद हॉलमध्ये सोमवारी (ता.२६) सायंकाळी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी श्री. शेखर म्हणाले की, सोशल मीडियाचा अतिवापर विघातक आहे. त्याचा दुरुपयोग होता कामा नये. सोशल मिडीयावर चुकीचे व तणाव निर्माण करणाऱ्या संदेशांचे सायबर गुन्हे शाखेकडे नोंद आहे.

सोशल मिडीया वापरणाऱ्यांनी चुकीचे मेसेज पाठवू नयेत असे आवाहन त्यांनी केले. श्री. उमाप यांनी शहरातील शांतता, सामाजिक सलोखा कायम ठेवा. प्रशासनाला कायदा, सुव्यवस्था चोख ठेवण्यासाठी आपल्या सहकार्याची गरज आहे.

आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल म्हणाले, की संगमेश्‍वर भागातील सर्व मुस्लीम बांधवांनी आषाढी एकादशीला कुर्बानी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहरातून वेगळा संदेश जाईल. वीज वितरण कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापक यांच्यासोबत बैठक झाली.

संबंधित अधिकारी गोड बोलून वेळ मारुन नेतात. शहरात खासगी वीज कंपनी आल्यापासून भारनियमन वाढले आहे. नागरिकांमध्ये कंपनीच्या कारभारा विरोधात जनआक्रोश आहे. बकरी ईद साजरी झाल्यानंतर जनआंदोलन करु, असा इशारा त्यांनी दिला.

बैठकीस अपर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती, अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, महानगरपालिका आयुक्त भालचंद्र गाेसावी, प्रांताधिकारी नितीन सदगीर, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक तेगबीरसिंह संधू, तहसीलदार नितीन देवरे, उपअधिक्षक प्रदीप जाधव,

वीज वितरण कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापक प्रेमसिंग, महावितरणचे जगदीश इंगळे, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. जावीद खाटीक, शांतता समितीचे सदस्य केवळ हिरे, मधुकर केदारे, बशीर शेख, इफ्तेखार पहिलवान, हरिप्रसाद गुप्ता, कैलास शर्मा आदी उपस्थित होते.