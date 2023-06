Ashadhi Ekadashi Bakri Eid : बकरी ईद आणि आषाढी एकादशी योगायोगाने एकाच दिवशी आले आहे. शहरासह जिल्ह्याच्या विविध भागातील मुस्लिम बांधवांनी सामाजिक आणि धार्मिक सलोखा जपत ईदच्या दिवशी कुर्बानी न करण्याचा निश्चय केला आहे.

ईदच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी कुर्बानी करून बकरी ईदची परंपरा जोपासण्यात येईल. असेही काही बांधवांकडून सांगण्यात आले आहे.

दोन्ही पवित्र सणांचे धार्मिक पावित्र्य राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (religious sanctity of Ashadhi Ekadashi Bakri Eid preserved Decision not to sacrifice on day of Eid nashik news)

‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम सबको संमती दे भगवान’ वाक्याचा खऱ्या जीवनात प्रत्यय आणून देण्याचे काम जणू प्रत्यक्ष देवाने केले, ते बकरी ईद आणि आषाढी एकादशी एकाच दिवशी आणून. त्याला साथ दिली ती शहरातील हिंदू मुस्लिम बांधवांकडून.

शहराच्या सातपूरसह विविध मुस्लिमबहुल भागातील काही मुस्लिम बांधवांनी ईदच्या दिवशी कुर्बानी न करण्याचा निश्चय केला. ईदच्या दिवसात पुढील दोन दिवस असे तीन दिवस कुर्बानी करण्याची प्रथा आहे.

एखादे वर्षी ईदच्या दिवशी कुर्बानी न करता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी कुर्बानी करून धार्मिक परंपरा जोपासली जाऊ शकते. अशा प्रतिक्रियाही त्यांच्याकडून देण्यात आल्या. सातपूर भागातील तर मांस विक्रेत्यांनी त्या दिवशी मांसही विक्री केले जाणार नाही.

सर्व दुकाने बंद ठेवणार आहे. त्यांच्या या निर्णयाने हिंदू बांधवांकडून त्यांचे कौतुकही केले आहे. जिल्ह्याच्या विविध भागातही अशाप्रकारे निर्णय घेण्यात येत आहे.

अशाप्रकारे दोन्ही समाजाच्या बांधवांकडून भाईचारा जपत सण साजरा करण्याचा निर्णय घेऊन दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम केले आहे.

तर दुसरीकडे मुस्लिम धर्मगुरूंनीही आवाहन करत सांगितले आहे की, ज्या कुणास कुर्बानी करावयाची आहे. त्यांनी कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावणार नाही.

याची काळजी घ्यावी. प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या बंदिस्त जागेतच कुर्बानीचा विधी करावा. धार्मिक आणि सामाजिक सलोखा राखावा.

तीन दिवस कुर्बानीची प्रथा

बकरी ईदनिमित्त कुर्बानी करण्याची प्रथा आहे. बकरी ईदच्या दिवसात पुढील दोन दिवस असे सलग तीन दिवस कुर्बानीचा विधी केला जातो. त्यागाचे प्रतीक म्हणून पुरातन काळापासून कुर्बानी करण्याचे प्रथा रूढ झाली आहे. पुराणातही त्याचा उल्लेख आहे.

"बकरी ईदनिमित्त कुर्बानी करण्याची प्रथा आहे. तीन दिवस प्रथा सुरू असते. यंदा आषाढी एकादशी आणि बकरी ईद एकाच दिवशी येत असल्याने ईदच्या दिवशी कुर्बानी न करता दुसऱ्या दिवशी कुर्बानी करण्याचा निश्चय आमच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे."

- अफजल काजी,

"बकरी ईद साजरी करताना तसेच कुर्बानीची विधी करताना शासनाने केलेल्या सूचना नियमांचे पालन करावे. कोणाच्याही भावना दुखावणार नाही. याची काळजी घ्यावी."

- हिसामुद्दीन खतीब, शहर-ए-खतीब