Ashadhi Ekadashi 2023 : आषाढी एकादशीनिमित्त सर्वत्र भक्‍तीमय वातावरण निर्माण झालेले असताना, बॉईज टाऊन शाळेत सोमवारी (ता. २६) अनोखा सोहळा पार पडला.

वारकऱ्यांच्या वेशभूषेत हजेरी लावत विद्यार्थ्यांनी टाळमृदुंगच्‍या गजरात भजन म्‍हणले. तर बालवारकऱ्यांनी साकारलेल्‍या रिंगण सोहळ्याने डोळ्याचे पारणे फिटले होते. (Ashadhi ekadashi 2023 Childrens ringan to fitted with celebrations Bhajans sung by students nashik news)

दिंडी सोहळ्यात सहभागी होत टाळ-मृदुंग घेऊन विठूनामाचा गजर करत असलेले विद्यार्थी.

बॉईज टाऊन शाळेच्या शिक्षकांनी वारकरी नियमावलीप्रमाणे नजर खिळवून ठेवणारा नयनरम्य दिंडी सोहळा आयोजित केला होता. या वेळी ज्ञानोबा माऊलीच्या गजरात जल्‍लोष करण्यात आला. सोहळ्यात पाचशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेऊन हरिनामाचा आनंद लुटला.

सोहळ्याची सुरवात ईश्वर काळे व विद्यार्थ्यांनी जय जय रामकृष्णहरी व रूप पाहता लोचनी भजनाने झाली. हातात भगवा ध्वज घेऊन ज्ञानोबा माऊली तुकाराम गजर करत बाल वारकऱ्यांनी रिंगण करून रामकृष्णहरी व विठोबा रखुमाईच्या गजरात पावली खेळले.

डोक्यावर तुळसी वृंदावन, हातात भगवे ध्वज, वारकरी खेळ, फुगडी तसेच मानाचे अश्व रिंगण हरीनाम गजरात पार पाडले. बॉईज टाऊन शाळेत पंढरपूर अवतरल्याची अनुभूती येत होती. सोहळा यशस्वितेसाठी ईश्वर काळे व शिक्षक वृंदाने परीश्रम घेतले.

माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका डॉ. स्वामिनी वाघ यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले. कार्यक्रमाची सांगता श्री अनंता मधुसूदना व पसायदान या प्रार्थनेने झाले.