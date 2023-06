Ashadhi Ekadashi 2023 : पंढरपूरसाठी येवल्यातून 24 बसची सुविधा

By

Ashadhi Ekadashi 2023 : तालुक्यातील भाविकांना आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे जाण्या-येण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या येथील आगाराच्या वतीने येवला-पंढरपूरसाठी २४ बस पाठवल्या जाणार आहेत अशी माहिती आगारप्रमुख प्रवीण हिरे यांनी दिली. (Ashadhi Ekadashi 2023 Facility of 24 buses from Yevla to Pandharpur nashik news)

येथून २४ बसेसच्या माध्यमातून ४८ फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय ग्रामीण भागातून इच्छुक प्रवाशांची संख्या जास्त असल्यास मागणीनुसार त्यात्या गावातून एसटीची सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार असून जास्तीत जास्त भाविकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही श्री. हिरे यांनी केले आहे.

आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर येथे दर्शनार्थ जाणाऱ्या भाविकांसाठी २० जून ते ०१ जुलै या कालावधीत येवला ते पंढरपूर २४ फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

२४ जूनला २ बस, २५ जून ३ बस, २६ जूनला ४ बस, २८ जूनला ४ बस, २९ जूनला ४ बस, ३० जूनला १ बस व १ जुलैला १ बस यानुसार येवला आगारातून ४८ फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले असून याच कालावधीत वारकऱ्यांना आपापल्या घरी परतण्यासाठी पंढरपूर ते येवला बससेवाही उपलब्ध असणार आहे.

सुरक्षित प्रवास व वेळेवर पोचण्यासाठी एसटीने प्रवास करावा असे आवाहन येवला आगाराने केले आहे.