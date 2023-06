By

Ashadhi Ekadashi Bakri Eid : आषाढी एकादशी आणि बकरी ईद एकाच दिवशी येत असल्याने शहरातील मुस्लिम समाजाने या दिवशी कुर्बानी देणार नाही, असा निर्णय घेतल्याने समाजापुढे चांगला आदर्श घालून दिला आहे.

शांतता समिती बैठकीत उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील नंदवाळकर यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले. (Muslim brothers decision not to offer Qurbani on Bakri Eid ashadhi ekadashi jalgaon news)

दोन्ही सणांच्या पार्श्वभूमीवर येथील पोलिस ठाण्यात शांतता समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पोलिस उपविभागीय अधिकारी सुनील नंदवाळकर, पोलिस निरीक्षक रामदास वाकोडे, पालिकेच्या कार्यालयीन अधीक्षक संघमित्रा संदानशीव, डॉ. ए. डी. पाटील, जामा मशिदचे मौलाना गुलाम मुर्तुजा, अजित मन्सुरी, जुबेर शेख, महम्मद खान, याकूब खान, नवरुद्दीन शेख, अलाउद्दीन शेख, बबलू कुरेशी, रशीद खान यांच्यासह हिंदू- मुस्लिम समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुस्लिम समाजाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी समस उद्दीन मौलवी यांनी बकरी ईदला कुर्बानी न देण्याची घोषणा केली. यामुळे बैठकीत हिंदू- मुस्लिम समाजाच्या एकात्मतेचे दर्शन घडून आले.

शांतता समितीच्या या बैठकीत श्री. नंदवाळकर यांनी बकरी ईद देखील त्याच दिवशी येत असल्याने कुर्बानी न देण्याचे आवाहन मुस्लिम बांधवांना केले होते. अनेक ठिकाणी असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून त्यांनी यातून जातीय सलोखा राखण्यास मदत होऊन हे दोन्ही सण उत्साहात साजरे होतील असा विश्‍वास व्यक्त केला.

दरम्यान, या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. २९ जूनला हिंदू- मुस्लिम समाजबांधवांनी आनंदाने उत्सव साजरा करावेत, अशा शुभेच्छा पोलिस प्रशासनाकडून देण्यात आल्या. पोलिस निरीक्षक रामदास वाकोडे यांनीही शांतता समितीच्या सदस्यांना मार्गदर्शन करुन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.