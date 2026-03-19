Ashok Kharat Arrested in Nashik : शिर्डी ते नाशिकपर्यंत पसरलंय खरातच्या पापाचं जाळं; आता SIT लावणार छडा, महाराष्ट्रात कुठे कुठे गुन्हे दाखल?

नाशिक : अंकज्योतिषाच्या आडून 'भविष्य बदलण्याचे' आमिष दाखवत उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणाऱ्या भोंदू बाबाचा खरा चेहरा उघड झालाय. महिलांच्या वैयक्तिक अडचणींचा गैरफायदा घेत 'विधी'च्या नावाखाली लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अशोककुमार एकनाथ खरात (वय ६७, रा. कर्मयोगीनगर, गोविंदनगर) याला नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी (ता. १८) पहाटे अटक (Ashok Kharat Arrested in Nashik) केली..गोविंदनगर परिसरातील त्याच्या बंगल्यावर छापा टाकून ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाने खरात याला २४ मार्चपर्यंत सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांच्या हाती महिलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित तब्बल ५८ व्हिडिओ लागल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. या धक्कादायक खुलाशामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे..दरम्यान, राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या SIT च्या प्रमुखपदी महिला आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते (Tejaswini Satpute) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..या प्रकरणी नाशिक शहरातील सरकारवाडा, नाशिक ग्रामीणमधील वावी तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शिर्डीत पीडित महिलेकडून अश्लील फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..वावी पोलिस ठाण्यात अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तब्बल पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, तर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात ३५ वर्षीय महिलेने लैंगिक शोषणाची तक्रार दिली आहे..गंभीर कलमांखाली गुन्हे नोंद झाल्याने महाराष्ट्र पोलिस मुख्यालयाने उच्चस्तरीय तपासाचे आदेश दिले आहेत. सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि केस डायरी तात्काळ SIT कडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, तपासाचा प्रगती अहवाल नियमित सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे 'कॅप्टन' अशोक खरात प्रकरणात आणखी मोठे आणि धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.