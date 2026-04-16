भोंदू खरातच्या बँक खात्यांची चौकशी, २ वर्षात तब्बल २१ कोटींची उलाढाल; शिर्डीत कोट्यवधींच्या जमिनीची खरेदी, धक्कादायक खुलासे

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी आता धक्कादायक खुलासा झाला आहे. जमीन खरेदीच्या आधी खात्यात तब्बल ३ कोटींची उलाढाल झालीय. या प्रकरणी नाशिकमधील दाम्पत्यासह शेवगावच्या चौघांची चौकशी करण्यात आलीय. अशोक खरातच्या दोन खात्यांमध्ये आरटीजीएसच्या माध्यमातून कोट्यवधींचे व्यवहार करण्यात आल्याचं समोर आलंय. .गेल्या दोन वर्षात अशोक खरात आणि त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्या खात्यांवर २१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाले आहेत. दरम्यान खरातने शिर्डीत ४ एकर जमीन ५ कोटी रुपयांना खरेदी केलीय. या प्रकरणी रावसाहेब गोंदकर यांच्या तक्रारीनंतर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात अशोक खरातसह त्याची पत्नी कल्पना खरात आणि इतरांवर कारवाई होणार आहे. दीपक लोंढे पोलिसांच्या रडारवर असून त्याच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे..Rupali Chakankar Statement : ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले...? रुपाली चाकणकरांची फेसबुक पोस्ट, अशोक खरात प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट.अशोक खरातने अनेक व्यावसायिकांसह अधिकाऱ्यांनाही गंडा घातला आहे. त्याने केलेल्या कोट्यवधींच्या व्यवहारात सहभागी असलेल्यांचीही एसआयटीकडून चौकशी होणार आहे. यात मोठे बांधकाम व्यावसायिक असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. खरातच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि त्याच्या मालमत्तेत असलेल्या भागिदारांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे..सध्या अशोक खरातला चौथ्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलीय. त्याची रवानगी १८ एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडीत करण्यात आलीय. त्याच्या चौकशीतून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. अद्याप त्याची पत्नी फरार असून तिचाही शोध घेतला जात आहे.