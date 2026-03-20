Ashok Kharat: मोठी बातमी! अशोक खरातचं बिंग फोडणारा निरज जाधव पोलिसांच्या ताब्यात; खरातच्या संपत्तीची माहिती आली समोर

Rupali Chakankar: ज्योतिषविद्येच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट आली आहे. ज्या निरज जाधवने खरातचे अश्लील व्हिडीओ जगासमोर आणल्याचा संशय आहे. त्याला आता स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतलय. निरजवर शिर्डीमध्ये आधीच गुन्हा दाखल आहे. .नीरज जाधव नाशिक क्राईम पोलिसांच्या ताब्यात असून पीडित मुलीला तिचे मॉर्फ व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट्स पाठविल्या प्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल झालेला होता. नीरज जाधवनेच कॅप्टन खरातच्या केबिनमधील सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर आणल्याचा संशय आहे..दरम्यान, खरातचे शंभराहून अधिक महिलांचे लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ असल्याची माहिती आता पुढे येतेय. भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरातच्या प्रॉपर्टीची यादीदेखील समोर आलीय. नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात जवळपास तीनपेक्षा जास्त ठिकाणी त्याने प्लॉटस खरेदी केलेले आहेत..अशोक खरातच्या सर्व जमिनींची किंमत जवळपास 500 कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. खरातसह त्याची बायको, मुलगी, नातेवाईकांच्या नावावर संपत्ती असून या सर्व मालमत्तांची तपासणी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..नीरज जाधवने सीसीटीव्ही रेकार्डिंग ताब्यात घेतल्यानंतर प्रारंभी खरातशी संपर्क साधून त्याच्याकडेच पाच कोटींची मागणी केली. त्यावरून खरातने नीरजविरोधात वावी पोलिसांत खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर चवताळलेल्या नीरजने खरातच्या वासनेला बळी पडलेल्या महिलांशी संपर्क साधून पीडितांना ते व्हिडिओ व छायाचित्रे पाठविली. त्याच प्रकरणात शिर्डी पोलिसांत दुसरा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर त्याने २८ वर्षीय पीडितेच्या नातेवाइकांना तिच्यावरील अत्याचाराचे व्हिडिओ पाठविले..खरातकडे सुमारे २०० कोटींपेक्षा अधिकची माया असल्याचे बोलले जाते. नाशिकमध्ये कॅनडा कॉर्नर येथील कार्यालयासह गोविंदनगर येथील आलिशान बंगल्यासह शहर परिसरात जमिनी आहेत. ओझर विमानतळ परिसरातही त्याची स्थावर मालमत्ता आहे. मिरगाव (ता. सिन्नर) येथे ६० ते ७० एकर शेतजमीन आहे. श्री ईशान्येश्वर मंदिरालगत २५ एकर जमीन असून, आलिशान फार्महाउस आहे. शिर्डीतही कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे समोर आले आहे.