Ashok Kharat Case : 'कॅप्टन खरात फाईल्स' मध्ये खळबळजनक खुलासा! सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग ठरले मुख्य पुरावा; एसआयटीकडून नीरज जाधवचा शोध सुरू

नाशिक: भोंदू अशोक खरात याने त्याच्या कॅनडा कॉर्नर येथील ओकस डेव्हल्पर्स ॲन्ड प्रॉपर्टीज या कार्यालयात महिलांवर अत्याचार केले. या कार्यालयात असलेल्या सीसीटीव्हीत ते कैद झाले. खरातच्या कार्यालयात ऑफिसबॉय म्हणून काम करणाऱ्या नीरज जाधव याच्या ही बाब लक्षात आली. त्याने सीसीटीव्हीतील रेकॉर्डिंग स्वतःच्या ताब्यात घेतले अन् तेथूनच अशोक खरातची उलटीगणती सुरू झाली, असे बोलले जाते. .नीरज जाधवने सीसीटीव्ही रेकार्डिंग ताब्यात घेतल्यानंतर प्रारंभी खरातशी संपर्क साधून त्याच्याकडेच पाच कोटींची मागणी केली. त्यावरून खरातने नीरजविरोधात वावी पोलिसांत खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर चवताळलेल्या नीरजने खरातच्या वासनेला बळी पडलेल्या महिलांशी संपर्क साधून पीडितांना ते व्हिडिओ व छायाचित्रे पाठविली. त्याच प्रकरणात शिर्डी पोलिसांत दुसरा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर त्याने २८ वर्षीय पीडितेच्या नातेवाइकांना तिच्यावरील अत्याचाराचे व्हिडिओ पाठविले..याबाबत आठवडाभरापासून प्रक्रिया सुरू असतानाच बुधवारी मध्यरात्री गुन्हा दाखल होताच, भोंदूगिरी करीत महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या खरातला अटक झाली आहे. ऑफिसबॉय नीरज जाधव याचा आता 'एसआयटी' कसून शोध घेत आहे. त्याच्या अटकेनंतर आणखीही माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..राजकीय नेत्यांमुळे चर्चेतभोंदू खरात याचा राजकीय नेत्यांमध्ये राबता होता. २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिर्डी दौऱ्यावर असताना अचानक खरातच्या भेटीला मिरगावला गेले होते. त्या वेळी शिंदे यांच्यावर टीका झाली असली तरी तेव्हापासूनच खरातला अधिकची प्रसिद्धी मिळाली होती. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याशी खरातचे घनिष्ठ संबंध असल्याचे त्यांचे फोटो, व्हिडिओ समाज माध्यमावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत, त्यावरून स्पष्ट होत आहे. .काही प्रकरणांत चाकणकर यांनी दबाव आणून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी त्यांची प्रकरणे दडपल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. माजी मंत्री दीपक केसकर, राधाकृष्ण विखे-पाटील, तटकरे या राज्यातील नेत्यांसह परराज्यातील नेत्यांचेही खरात सोबतचे छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत..तब्बल दोनशे कोटींची मायाखरातकडे सुमारे २०० कोटींपेक्षा अधिकची माया असल्याचे बोलले जाते. नाशिकमध्ये कॅनडा कॉर्नर येथील कार्यालयासह गोविंदनगर येथील आलिशान बंगल्यासह शहर परिसरात जमिनी आहेत. ओझर विमानतळ परिसरातही त्याची स्थावर मालमत्ता आहे. मिरगाव (ता. सिन्नर) येथे ६० ते ७० एकर शेतजमीन आहे. श्री ईशान्येश्वर मंदिरालगत २५ एकर जमीन असून, आलिशान फार्महाउस आहे. शिर्डीतही कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे समोर आले आहे.