Ashok Kharat : तुमची काही तक्रार आहे का? खरातला न्यायमूर्तींनी विचारलं, कोर्टात सुनावणीवेळी काय घडलं?

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कोठडीत पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आलीय. त्याची रवानगी एक एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत केलीय. नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात अशोक खरातच्या कोठडी प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी अशोक खरातला न्यायालयात हजर करताच न्यायमूर्तींनी त्याला तुमची काही तक्रार आहे का? असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर खरातनं नाही असं उत्तर दिलं. Kharat Not Cooperating Court Grants Police Custody Extension Till April 1.महिलांवर अत्याचार आणि आर्थिक फसवणूक प्रकरणी भोंदूबाबा खरातला अटक करण्यात आलीय. त्याची पोलीस कोठडी आज संपत असल्यानं न्यायालयात हजर केलं होतं. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच न्यायमूर्तींनी खरातला त्याची काही तक्रार आहे का असा प्रश्न केला. यावर खरातने एकाच शब्दात नाही असं सांगितलं. यानंतर सुनावणीला सुरुवात झाली..सरकारी पक्षाकडून युक्तिवाद करताना कोर्टात सांगण्यात आले की, संपूर्ण गुन्ह्याचा सूत्रधार अशोक खरात हाच आहे. तो सध्या तपासात सहकार्य करत नाहीय. त्याच्या मोबाईलमध्ये अनेक गोष्टींना पासवर्ड असून ते अनलॉक करण्यासाठी आणि समोर बसून चौकशीसाठी ३ दिवसांची पोलीस कोठडी गरजेची आहे. खरात महिलांना विशिष्ट पाणी किंवा द्रव्य देत होता. त्यातलं सत्य शोधायचं असल्याचंही सरकारी वकिलांनी म्हटलं..Ashok kharat Case : भोंदूबाबा अशोक खरातचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला ! न्यायालयाने सुनावली १ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी .खरातचे मोबाईल पोलिसांनी जप्त केले आहेत. त्यातला डेटा रिकव्हर केला जात आहे. अनेक राजकीय व्यक्तींची नावे त्यानं डमी स्वरुपात सेव्ह केल्याचं संशय असल्याचं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, खरातच्या वकिलांनी पोलीस कोठडी वाढवण्यास विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने अशोक खरातच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली..खरातकडून तपास यंत्रणांना सहकार्य केलं जात नाहीय. त्यामुळे चौकशीला वेळ लागत आहे. त्याचा मोबाईल डेटा रिकव्हर केला असून समोरासमोर चौकशी करायची आहे. खरात जे सांगेल ते महिला करायच्या, हे नेमकं काय ? याचा तपास करायचा असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.