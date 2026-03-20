Ashok Kharat : कॅप्टन खरातलाच बसला होता ५ कोटींचा झटका! मुंबई-पुण्याच्या दोघांनी 'अश्लील' फोटोंवरून दिला होता धमकीचा कॉल

नाशिक: अटक झालेला भोंदू अशोक खरात याच्याकडे मुंबई व पुणे येथील दोघांनी पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. खरातचे महिलांसोबतचे छायाचित्र पाठवून त्याच्याकडे खंडणी मागण्यात आली होती. याबाबत स्वतः खरातने वावी पोलिसांत २९ डिसेंबर २०२५ ला फिर्याद दाखल केली होती. .दिनेश मनाजी परब (रा. भायखळा), राजेंद्र अशोक जासूद (रा. पुणे) या दोघांविरोधात ही फिर्याद दिली होती. दिनेश परब हा खरात यांच्या ओळखीचा होता. त्याने खरात यांना व्हाॅट्सअॅपवरून कॉल करून राजेंद्र जासूद याने तुमचे महिलांसोबतचे चार अश्लील छायाचित्र पाठविले आहेत. त्याच्याकडे आणखी काही फोटो आहेत. .हे प्रकरण मिटवण्याबाबत पाच कोटी रुपये देण्याचे परब याने खरात यांना सुचविले. मात्र खरात यांनी पाच कोटी रुपये देणार नसून या महिलांशी काहीही संबंध नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले होते. पैसे न दिल्यास फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आल्याचीही तक्रार खरात याने केली होती. खरात यास अटक झाल्यानंतर आता डिसेंबरमध्ये स्वतः खरात यांनीच वावी पोलिसांत केलेली फिर्यादही चर्चेत आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नक्की काय आहे, ती छायाचित्रे बनावट की खरी आहेत याचाही उलगडला पोलिसांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडेही राज्याचे लक्ष लागले आहे.