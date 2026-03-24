Ashok Kharat मी पहिल्यांदाच हे ऐकतोय! खरात कोर्टात काय बोलला? मंदिरातही कधीतरी जायचो, तिथे...

भोंदूबाबा अशोक खरातला आज नाशिक सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. खरातला न्यायलयाने पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दुपारी साडे तीन वाजण्याच्या सुमारात खरातला न्यायालयात हजर केलं गेलं. यावेळी पोलिसांनी न्यायालयात आतापर्यंत झालेल्या तपासात काय समोर आलं याची माहिती दिली. यानंतर कोर्टाने अशोक खरातच्या पोलीस कोठडीत वाढ करत २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली..सरकारी वकिलांनी अशोक खरातकडे लाखोंची रोकड सापडल्याचं आणि लॅपटॉप आढळल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आलं. याशिवाय त्याच्याकडे काळ्या रंगाचं रिव्हॉल्वर असून त्यावर राजमुद्रा आहे. ३१ काडतुसांपैकी ५ काडतुसं फायर झाली आहेत. ती कुठे फायर केली गेली? नरबळी दिल्याचा संशय असल्याचंही सरकारी वकिलांनी म्हटलंय. खरात ६७ वर्षांचा असून तो ३० वर्षीय तरुणींचे लैंगिक शोषण करत होता असंही सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं..Ashok Kharat Files: अशोक खरातने पाच नरबळी दिल्याचा संशय; सरकारी वकील थेटच बोलले, कोर्टात नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, पोलीस कोठडीला विरोध करताना आरोपी अशोक खरातचे वकील संजय भाटे म्हणाले की, गेल्या ७ दिवसांपासून तपास सुरू आहे. त्यामुळे आता रिमांडची गरज नाहीय. काही व्हिडीओ तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात आलेत. ते सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. डीव्हीआर, लॅपटॉप मिळालेत, पैसे मिळालेत आणि रिव्हॉल्वर सापडल्याचं सांगतायत तर पेन ड्राइव्हचा उल्लेख कुठेच नाही असाही युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला..न्यायालयात हजर केले असता अशोक खरात मान खाली घालून उभा होता. तो सतत हाताच्या बोटाकडं बघत होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी तुम्हाला काही बोलायचंय का असा प्रश्न विचारला. त्यावर खरातने मला साप, वाघ, याबद्दल काही माहिती नाही असं सांगितलं. मी पहिल्यांदाच हे ऐकतो आहे. मी मंदिरातही कधीतरी जायचो तेव्हा १०० पेक्षा जास्त लोक असायचे. शिवरात्र, श्रावणी सोमवार अशा वेळी जायचो. कोठडीत ५ दिवसात जे प्रश्न विचारलेत त्याची उत्तरं दिली आहेत असंही त्याने कोर्टात सांगितलं..तपास अधिकाऱ्यांनी कोर्टात सांगितलं की, आरोपी खरात हा खडे देत असे. तसंच पीडितांना पेढा खाऊ घालायचा, पाणी द्यायचा. यामुळे त्यांना मळमळायचं. पेढा आणि पाणी कुठून आणायचा याचा शोध घ्यायचा आहे. शिवाय त्याच्या फार्महाऊसमध्ये पिस्तुलाच्या ५ रिकाम्या पुंगळ्या सापडल्यात. त्याची चौकशी करायची असल्याचंही तपास अधिकारी म्हणाले.