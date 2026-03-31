Ashok Kharat case investigation : अशोक खरातची एसआयटीकडून ५ तास चौकशी, VIP, महिला आणि व्यवहारांसाठी वेगवेगळे मोबाईल नंबर; धक्कादायक माहिती उघड

fake godman Ashok Kharat case : भोंदू बाबा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरात याची विशेष तपास पथकाकडून (SIT) चौकशी सुरू असून या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. गेल्या सुमारे पाच तासांपासून एसआयटीकडून त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. या चौकशीत खरात वेगवेगळ्या लोकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी चार वेगवेगळे मोबाईल नंबर वापरत असल्याची माहिती समोर आली आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशोक खरातचा एक मोबाईल नंबर हा केवळ व्हीआयपी लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी वापरला जात होता. या नंबरवरून काही राजकीय नेते आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी त्याचा संवाद होत असल्याची शक्यता तपासली जात आहे.याशिवाय दुसरा मोबाईल नंबर हा काही विशेष भक्त आणि महिलांशी संपर्कासाठी वापरला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या नंबरवरून झालेल्या संभाषणांचा तपासही सध्या सुरू आहे..तिसरा मोबाईल नंबर हा प्रामुख्याने आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरला जात असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. देणग्या, पैशांचे व्यवहार किंवा इतर आर्थिक देवाणघेवाणी संदर्भातील माहिती या नंबरमधून मिळण्याची शक्यता तपास यंत्रणांना वाटत आहे.तर चौथा मोबाईल नंबर हा सर्वसामान्य लोकांशी संपर्कासाठी वापरला जात असल्याचे समोर आले आहे. विविध कारणांसाठी येणाऱ्या भक्तांशी संवाद साधण्यासाठी हा नंबर वापरला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..Ashok Kharat Political Links : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात नवे खुलासे; ४०-४५ राजकीय नेत्यांची नावे मोबाईल क्लोन डेटातून उघड.दरम्यान, फॉरेन्सिक टीमकडून या सर्व मोबाईल नंबरचा आणि मोबाईल फोनचा डेटा रिकव्हर करण्याचे काम सुरू आहे. डिलीट केलेले कॉल रेकॉर्ड, मेसेजेस आणि इतर डिजिटल पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असून या तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या प्रकरणामुळे नाशिकसह राज्यभरात खळबळ उडाली असून तपास यंत्रणा आता खरातच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तींची माहितीही गोळा करत आहेत. पुढील चौकशीत या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.