मला अटक केली तर तुमच्यावर कोप होईल; अटकेआधी अशोक खरातची पोलिसांना धमकी; नेमकं काय म्हणाला?

सिन्नर तालुक्यातील भोंदूबाबा अशोक खरात याला महिला अत्याचार आणि फसवणूक प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी अटक केल्यानतंर भोंदूबाबाची मुजोरीसुद्धा समोर आलीय. पीडितांनासुद्धा देवाच्या नावाने भीती घालून अत्याचार करणाऱ्या अशोक खरातने अटकेनंतरही पोलिसांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. अशोक खऱात यानं भोंदुगिरीच्या नावाखाली अनेक महिलांवर अत्याचार केल्याचं आता समोर येतय. त्याचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. खरात अध्यक्ष असलेल्या शिवनिका संस्थानच्या विश्वस्तपदी रुपाली चाकणकर आहेत. या प्रकरणामुळे चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. Kharat Controversy Accused Issues Warning to Police Ahead of Arrest Probe Continues.भोंदूगिरी करणाऱ्या अशोक खरातबद्दल तक्रार दाखल होताच पोलिसांकडून त्याचा शोध घेतला जात होता. दरम्यान त्याने पोलिसांनाच धमकी दिल्याचं उघड झालं आहे. तुम्ही मला अटक केलीत तर तुमच्यावर कोप होईल अशा शब्दात खरातनं धमकी दिली होती. तसंच अटकेनंतर तुम्ही घोर अपराध केलायत, तुमच्यावर कोप होणार असंही बोलल्याची माहिती समोर आली आहे..Ashok Kharat भोंदुगिरीतून जमवली ५०० कोटींची मालमत्ता, नाशिकमध्ये ७० एकर जमीन; नातलगांच्या नावावरही संपत्ती.अशोक खरातला अटक झाल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चेनंतर रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आता त्यांच्यावर पक्षाकडूनही कारवाईचे संकेत दिले जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सध्या चाकणकर यांच्यावर आहे. पक्षाने अशोक खरात प्रकरणी हात वर केल्यानं चाकणकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत..अशोक खरातने मिरगावात मंदिर उभारलं होतं. त्यानंतर त्यानं एका शेतकऱ्याची वाट बंद केली. मंदिराला कंपाऊंड बांधत शेतकऱ्याला दमदाटी करत धमक्या दिल्या. स्थानिकांनी खरातवर आरोप करताना त्याने रस्ता बंद केल्याचं म्हटलंय. धमक्यांमुळे राहतं घर सोडून ८ महिन्यांपासून पत्र्याच्या खोलीत रहावं लागत आहे..रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही सोशल मीडियावर ट्विट करत माहिती दिलीय. अशोक खरात प्रकरणी चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर रुपाली चाकणकर यांनी पदाचा त्याग केल्याचं म्हटलं. तसंच त्यांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला असल्याचंही ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.