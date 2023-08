Nashik Crime: चाणक्यपुरीत एकावर प्राणघातक हल्ला

By

Nashik Crime : शहरात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत चालली असून, पोलिसांसमोर गुन्हेगारी रोखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

म्हसरूळ पोलिस ठाणे हद्दीत मागील भांडणाची कुरापत काढून तीन ते चार जणांच्या टोळक्याने रविवारी (ता. ६) सायंकाळी सात ते सव्वासातच्या दरम्यान एकावर प्राणघातक हल्ला करून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. (Assault on one in Chanakyapuri Nashik Crime)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गौरव थोरात (वय २२, रा. ओमकारनगर, अनन्या हाइट्स, किशोर सूर्यवंशी मार्ग, म्हसरूळ शिवार) याच्यावर गणेश धात्रक आणि त्याच्या काही सहकाऱ्यांनी (पत्ता माहीत नाही) म्हसरूळ पोलिस ठाणे हद्दीतील म्हसरूळ- मखमलाबाद लिंक रोडवरील चाणक्यपुरी येथे गौरव बसलेला असताना मागील भांडणाची कुरापत काढत तीक्ष्ण हत्याराने हल्ला केला.

यात गौरव गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळताच म्हसरूळ गुन्हे शोध पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमीला तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात हलविले. गौरवची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत