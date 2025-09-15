Sarvesh Kushare : सर्वेश कुशारेची ऐतिहासिक कामगिरी: जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेच्या उंचउडीत अंतिम फेरीत धडक

मनोहर बोचरे,देवगाव: येथील मराठमोळ्या सर्वेश कुशारेने जागतिक ॲथलेटिक स्पर्धेत इतिहास घडविला. जपानमधील टोकियो येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत त्याने पुरुषांच्या उंचउडीत अंतिम फेरी गाठणारा तो पहिला भारतीय ठरला. दुसऱ्यांदा जागतिक स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या सर्वेशने २.२५ मीटर उडी मारून अंतिम तेरा स्पर्धकांत स्थान मिळविले. जागतिक स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या मोनिका आथरेनंतर तो दुसरा नाशिककर आहे..माजी आशियाई रौप्यपदक विजेता असलेला सर्वेश २.१६ मीटरवर पहिल्या प्रयत्नात अपयशी ठरला. दुसऱ्या प्रयत्नात तो यशस्वी ठरला. दरम्यान, हे वृत्त समजताच देवगावात आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत असून, पुढील यशासाठी त्याला मित्र, ग्रामस्थ आणि विद्यालयातर्फे शुभेच्छा देण्यात आल्या. सर्वेक्षने नंतर २.२१ हे अंतरही दुसऱ्या प्रयत्नात पार केले. २.२५ मीटर अंतर पार करण्यात त्याला पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले. .मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात त्याने यशस्वी उडी मारून इतिहास घडविला. अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरलेल्या तेरा स्पर्धकांत तो सध्या दहाव्या क्रमांकावर आहे. लष्करात कार्यरत असलेल्या सर्वेशने पॅरिस ऑलिंपिक मध्येही भाग घेतला होता. अंतिम फेरी मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी ५.०६ (भारतीय वेळेनुसार) सुरू होईल..वर्ल्ड ॲथलेटिक्स चँपियनशिप २०२५ साठी सुवर्णपदक मिळवून आमच्यासह देशवासीयांचे स्वप्न पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा विद्यालयातील विद्यार्थी, गावकरी व सर्वेश कुशारेच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. देवगाव येथील डी. आर. भोसले विद्यालयात माध्यमिक शिक्षण घेत असताना सर्वेशला क्रीडाशिक्षक रावसाहेब जाधव यांनी २०१० पासून प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. .विद्यालयात व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याने सर्वेशचे वडील अनिल कुशारे व क्रीडाशिक्षक जाधव यांनी मक्याच्या भुशाच्या पोत्याची मॅट तयार केली. त्यावर सर्वेशने प्रारंभीची काही वर्षे सराव केला होता. भुशाच्या पोत्याची तयार केलेल्या मॅटवरील उडी मारण्याच्या सरावावर सर्वेशने स्थानिक, जिल्हा, राज्य स्पर्धांमध्ये चमक दाखविण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर त्याला शाळेत मॅट उपलब्ध करून देण्यात आली. सरावाला प्रारंभ केल्यापासून तब्बल १४ वर्षांनंतर ऑलिंपिक पात्रतेपर्यंत धडक मारण्याचे प्रयत्न फळाला आल्याने विद्यालयात व गावात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला..सर्वेशची लक्षवेधी कामगिरीयापूर्वी सर्वेशची पॅरिस ऑलिंपिकमध्येही निवड झाली होती. गुजरातला २०२२ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत २.२७ मीटर उडीसह सुवर्णपदक पटकावले होते. त्याशिवाय बँकॉकमध्ये झालेल्या आशियाई गेम्स स्पर्धेतही २.२६ मीटर उडी मारत पदके पटकावली होती. २०२० मध्ये नेपाळला झालेल्या दक्षिण आशियाई स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते. गत महिन्यात कझाकिस्तानमध्ये देखील २.२५ मीटर उडी मारत सुवर्णपदक पटकावले होते..सर्व भारतीयांना माझ्याकडून उंचउडीत सुवर्णपदकाची अपेक्षा असून, मला माझ्यावर पूर्ण विश्वास असून, मी भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकेल.- सर्वेश कुशारे, खेळाडूसर्वेश शिकत होता त्या वेळी काहीही साहित्य आमच्याकडे उपलब्ध नव्हते. अत्यंत कष्टातून त्याने हे यश मिळविले आहे. त्याच्या कष्टाचे चीज झाले, असे म्हणता येईल. त्याची पुढील वाटचाल नक्कीच भावी खेळाडूंनी दिशा देणारी असेल.- रावसाहेब जाधव, प्रशिक्षक.IND vs PAK Asia Cup 2025: पहलगाम हल्ल्यानंतर युद्ध केलंत, तेही नीट केले नाही, मागे हटायला...; पाकिस्तानी खेळाडूचं वादग्रस्त विधान.देवगावसारख्या खेडेगावातील कुठल्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नसताना माझ्या मुलाची जिद्द व चिकाटीच्या व आत्मविश्वासाच्या जिवावर ऑलिंपिक, तसेच वर्ल्ड ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी निवड होते, ही एक बाप म्हणून अभिमानाची बाब आहे.- अनिल कुशारे, सर्वेशचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.