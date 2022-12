Nashik Crime News : Instagramच्या व्हिडिओतून थेट कारागृहातील रक्षकांनाच आव्हान!

By

नाशिक रोड : नाशिक रोड कारागृहात गेल्या ऑगस्ट महिन्यात कारागृहातील कर्मचाऱ्यावर हल्ला झाला होता या कर्मचाऱ्याला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या संदर्भात हल्ला करणारे हल्लेखोरांच्या समर्थकांनी नासिक रोड कारागृहातील रक्षकांना आव्हान देणारा व्हिडिओ इंस्टाग्राम वर व्हायरल केल्यामुळे कारागृहातील कर्मचारी संतापले आहे. (attack on prison employee at central jail case criminals make instagram post against police nashik crime news)

कारागृह रक्षक प्रभुचरण पाटील यांच्यावर 17 ऑगस्ट 2022 रोजी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. पाटील यांच्यावर हल्ला करणारे मोक्का मधील आरोपी होते. याची दखल सर्वच इलेक्ट्रॉनिक मीडियासह वर्तमानपत्रांनी घेतली होती. मात्र आता या कर्मचाऱ्यावर उपचार करतानाचा व्हिडिओसह त्याच कर्मचाऱ्याला आव्हान देणारा व्हिडिओ वाऱ्यासारखी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

या मुळे कारागृह कर्मचारी संतापले आहे. थेट कारागृहातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आव्हान या व्हिडिओ तुन दिल्याने मोक्का मधील आरोपींनी केलेल्या गुन्हेगारीचे समर्थन करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.दरम्यान हल्लेखोर अजूनही कारागृहात शिक्षा भोगत आहे.

