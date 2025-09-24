Agriculture News : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा; अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३.८१ कोटींची मदत मंजूर

नाशिक: जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे चार हजार १४ हेक्टरवरील पिके पाण्यात गेली. त्यामुळे सात हजार १०८ शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. या बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाने तीन कोटी ८१ लाख ६७ हजार रुपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काहीअंक्षी दिलासा मिळणार आहे. .गेल्या महिन्यात पावसाने अवघ्या राज्याला तडाखा दिला. कोकण विभाग वगळता उर्वरित पाचही महसुली विभागात अतिवृष्टीची नोंद झाली. त्याचा सर्वाधिक फटका हा शेतीपिकांना बसला. राज्यात तब्बल १५ लाख ४५ हजार २५० हेक्टरचे नुकसान झाले. त्यामुळे १९ लाख २२ हजार ९०९ शेतकरी बाधित झाले..तर नाशिक जिल्ह्यातील ४० गावांमधील सात हजार १०८ हेक्टरला फटका बसला. त्यामध्ये कांदा, मका, सोयाबीनसह भाजीपाला व फळपिकांना हानी पोहचली. जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाच्या मदतीने नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे केले. तसेच शेतकऱ्यांना मदतीसाठी तीन कोटी ८१ लाख ६७ हजारांची मागणी नोंदविली होती..ओल्या दुष्काळावर अजितदादांचेही मौन; शेतकऱ्याने विचारताच म्हणाले, मी पण शेतकरी, मी डोळ्यांनी पाहिलंय.शासनाने राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक हजार ३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाने केलेल्या मागणीनुसार अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. येत्या आठवड्याभरात सदर अनुदान बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग होऊ शकते. त्यामुळे अगोदरच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.