Crime News : नाशिक गोळीबार प्रकरण: पैशांसाठी आला अन् जाळ्यात अडकला! 'औरा बार'मधील फरार सनी विठ्ठलकरला अटक

नाशिक: आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमधील गोळीबार प्रकरणात आणखी एका सराईत गुन्हेगाराला अंबडच्या गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. गोळीबार झाल्यापासून फरारी झालेला सनी विठ्ठलकर मध्य प्रदेशात फिरत होता. जवळचा पैसाअडका संपल्याने आणखी पैसे घेण्यासाठी तो आला असता, दबा धरून असलेल्या शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड गुन्हे शाखेने त्यास शिताफीने अटक केली आहे..सनी ऊर्फ ललित विठ्ठलकर (रा. सावतानगर, सिडको) असे अटक करण्यात आलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ ऑक्टोबरला मध्यरात्रीच्या सुमारास आयटीआय सिग्नल येथील नाईस संकुलातील औरा बारमध्ये राडा झाला, त्या वेळी पीएल ग्रुपचा म्होरक्या भूषण लोंढे व साथीदारांनी एका युवकावर गोळीबार केला. या घटनेनंतर संशयित फरारी झाले होते. त्यात सनी विठ्ठलकरही होता..गोळीबाराच्या घटनेपासून सनी मध्य प्रदेशात देशदर्शन करीत फिरत होता. उज्जैन येथे असताना त्याच्याकडील पैसाअडका संपल्याने त्याने अनेकांकडे मदत मागितली होती. परंतु त्याला पैसे मिळाले नाहीत. दरम्यान, त्याच्या मागावर शहर गुन्हे शाखेचे अंबड गुन्हे पथक होतेच. आडगाव परिसरातील एकाने त्याला पैसे घेण्यासाठी बोलाविले होते. .त्यासाठी तो उज्जैन येथून नाशिकच्या दिशेने येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार अंबड गुन्हे शाखेच्या पथकाने आडगाव परिसरात सापळा रचला. आडगाव परिसरात तो पैशांसाठी उतरताच दबा धरून असलेल्या पोलिसांनी त्यास शिताफीने अटक केली आहे. औरा बारमधील गोळीबारप्रसंगी तो घटनास्थळी उपस्थित होता. विठ्ठलकर यास अंबड गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील यांच्या पथकाने अटक केली आहे..Crime News : मालेगावात मोठी कारवाई! टेलर तरुणाला आंध्र प्रदेश एटीएसकडून अटक; काय आहे व्हॉट्सॲप कनेक्शन?.लोंढे टोळीतील सराईत गुन्हेगारसंशयित सनी विठ्ठलकर हा भूषण लोंढेच्या टोळीतला त्याचा प्रमुख साथीदार आहे. २०१६ मधील दुहेरी खून खटल्यात भूषण लोंढे, प्रिन्स सिंग यांच्यासह सनी विठ्ठलकर याचाही सहभाग होता. परंतु यात ते निर्दोष सुटले होते. याशिवाय विठ्ठलकर याच्याविरोधात गोळीबारासह गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. भूषण लोंढे, प्रिन्स सिंग यांचा अद्यापही पोलिसांना ठावठिकाणा मिळेना झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.