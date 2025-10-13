Prakash Londhe : प्रकाश लोंढेच्या 'धम्मतीर्थ'मध्ये गुप्त तळघर उघड! पोलिसांना मिळाले हत्यार आणि महागडे मद्य

नाशिक: त्र्यंबक रोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमधील गोळीबार प्रकरणीत पीएल ग्रुपचा म्होरक्या व माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे याच्यासह अटक करण्यात आलेल्या संशयितांना न्यायालयात रविवारी (ता. १२) हजर केले असता, त्यांना मंगळवार (ता. १४)पर्यंत दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..दरम्यान, लोंढे याचे आयटीआय पुलाजवळ असलेल्या धम्मतीर्थ कार्यालयात भुयार (तळघर) नसल्याचे म्हणणाऱ्या लोंढेनेच चावीने पार्टिशन उघडताच तळघरात जाण्याचा मार्ग सापडला. या तळघरात हत्यारांसह मद्याचा साठा पोलिसांनी जप्त केला आहे..पीएल ग्रुपचा सराईत गुन्हेगार भूषण लोंढे व त्याच्या साथीदारांनी गेल्या ५ तारखेला नाईस संकुल येथील औरा बारमध्ये राडा घालत एका युवकावर गावठी कट्ट्यातून गोळी झाडली होती. याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी गोळी झाडणारा संशयित शुभम पाटील ऊर्फ भुऱ्या, दुर्गेश वाघमारे, अविनाश अडांगळे यांना अटक केली. पोलिस तपासात प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे यांचीही नावे समोर आल्याने त्यांनाही अटक केली. भूषण लोंढेसह साथीदार अजूनही फरारी असून, पोलिस त्यांच्या मागावर आहेत..याप्रकरणात आतापर्यंत नऊ संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने रविवारी (ता. १२) संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता, शुभम पाटील ऊर्फ भुऱ्या, दुर्गेश वाघमारे, आकाश ऊर्फ अभिजित अडांगळे यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनाविली. प्रकाश लोंढे, दीपक प्रकाश लोंढे, संतोष पवार ऊर्फ जल्लाद, अमोल पगारे, देवेश शिरताटे व शुभम गोसावी यांना मंगळवार (ता. १४)पर्यंत दोन दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली..डीव्हीआर जप्त; पुढचा नंबर कोणाचा?संशयित लोंढे याच्या या धम्मतीर्थ कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. याच कार्यालयात संशयित लोंढेच्या बैठका व्हायच्या. या बैठकांना कोण हजेरी लावत असत, त्यांची माहिती पोलिसांनी जप्त केलेल्या डीव्हीआरमुळे उघड होण्याची शक्यता आहे. .त्यामुळे आणखी काही संशयित पोलिसांच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. गुन्हे शाखेच्या युनिट एक येथे ‘चाय पे चर्चा’साठी पुढचा नंबर कोणाचा, हे यातून समोर येणार आहे. तपासातून गोळीबार करण्यात आलेले पिस्तूल हे उज्जैन येथून खरेदी केल्याचेही समोर आले आहे..‘धम्मतीर्थ’मध्ये भुयार (तळघर)सातपूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांनी संशयित प्रकाश लोंढे याला रविवारी आयटीआय पुलानजीकचे ‘धम्मतीर्थ’ या कार्यालयाच्या झडतीसाठी नेले. कार्यालयात फर्निचरचे शोकेस बनविण्यात आलेले होते. मात्र त्यातील एका शोकेसला गुप्त दरवाजा होता. तो उघडण्यास पोलिसांनी लोंढेला सांगितले असता, त्याने तसे काही नसल्याचे सांगितले. .Crime News : पोलिसांनी मारहाण थांबवायला १० हजार मागितले, शेवटी मारहाणीतच मृत्यू; दोन हवालदारांना अटक.परंतु पोलिसांनी माहिती असल्याचे सांगताच त्याने एका शोकेसमधून चावी काढली आणि दुसऱ्या शोकेशमध्ये गुप्त ठिकाणी ती चावी लावली असता, दरवाजा उघडला. तो दरवाजा उघडताच भुयारात जाण्याचा मार्ग होता.या भुयारात दोन बेडरूम तयार करण्यात आलेले होते. या ठिकाणी कुऱ्हाड, कांबी, चाकू, सुरे अशी घातक हत्यारांसह महागडी विदेशी मद्याच्या बाटल्याही पोलिसांच्या हाती लागल्या. असा एकूण २५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.