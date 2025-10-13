नाशिक

Prakash Londhe : प्रकाश लोंढेच्या 'धम्मतीर्थ'मध्ये गुप्त तळघर उघड! पोलिसांना मिळाले हत्यार आणि महागडे मद्य

Former Corporator Prakash Londhe Sent to Police Custody till October 14 : लोंढे याचे आयटीआय पुलाजवळ असलेल्या धम्मतीर्थ कार्यालयात भुयार (तळघर) नसल्याचे म्हणणाऱ्या लोंढेनेच चावीने पार्टिशन उघडताच तळघरात जाण्याचा मार्ग सापडला. या तळघरात हत्यारांसह मद्याचा साठा पोलिसांनी जप्त केला आहे.
Prakash Londhe: Secret Basement Found at Dhammateerth

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: त्र्यंबक रोडवरील आयटीआय सिग्नल येथील औरा बारमधील गोळीबार प्रकरणीत पीएल ग्रुपचा म्होरक्या व माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे याच्यासह अटक करण्यात आलेल्या संशयितांना न्यायालयात रविवारी (ता. १२) हजर केले असता, त्यांना मंगळवार (ता. १४)पर्यंत दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

