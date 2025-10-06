नाशिक

Crime News : नाशिक: आयटीआय सिग्नल परिसरात मध्यरात्री गोळीबार, 'औरा बार' मध्ये हाणामारी; कुख्यात गुंड भूषण लोंढेचा सहभाग

Midnight Clash at Aura Bar and Restaurant in Nashik : दोन गटांमध्ये झालेल्या तुफान हाणामारीत भूषण लोंढे या कुख्यात गुंडाच्या साथीदारांनी हत्‍यारांचा वापर करून गोळीबार केला. या घटनेमुळे शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आयटीआय सिग्‍नल परिसरातील औरा बार अॅन्ड रेस्‍टॉरंट येथे शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्री अडीचच्‍या सुमारास दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. पीएल ग्रुपचा कुख्यात गुंड भूषण लोंढेच्‍या बाउंसरकडून हत्‍यारांच्या वापरासह गोळीबार केल्‍याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले आहे. संशयित लोंढेसह त्‍याच्‍या कार्यकर्त्यां‍विरोधात सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्‍हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
violence
Arrest
Restaurant
Bar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com