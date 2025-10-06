Crime News : नाशिक: आयटीआय सिग्नल परिसरात मध्यरात्री गोळीबार, 'औरा बार' मध्ये हाणामारी; कुख्यात गुंड भूषण लोंढेचा सहभाग

नाशिक: आयटीआय सिग्नल परिसरातील औरा बार अॅन्ड रेस्टॉरंट येथे शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. पीएल ग्रुपचा कुख्यात गुंड भूषण लोंढेच्या बाउंसरकडून हत्यारांच्या वापरासह गोळीबार केल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले आहे. संशयित लोंढेसह त्याच्या कार्यकर्त्यांविरोधात सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. .रात्री उशिरा तीन संशयितांना अटक केली असून, संशयित लोंढेसह प्रिंस फरारी आहे. या घटनेमुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. पोलिसांनी गोळीबार करणारा संशयित शुभम पाटील, दुर्गेश वाघमारे, आकाश अडांगळे या तिघांना अटक केली आहे. सातपूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भडांगे यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पीएल ग्रुपचा म्होरक्या कुख्यात भूषण लोंढे, शुभम पाटील ऊर्फ भुरा, प्रिंस सिंग, दुर्गेश वाघमारे, आकाश ऊर्फ अभिजित अडांगळे, राहुल गायकवाड, सनी विठ्ठलकर, शुभम निकम, वेदांत चाळगे व इतर चार ते पाच जण संशयित आहेत. शनिवारी (ता. ४) रात्री सव्वाबाराच्या सुमारास काही तरुणांमध्ये भांडण व धक्काबुक्की झाली. .वाद वाढत गेल्याने मद्यधुंद तरुणांनी हॉटेलमधील खुर्ची-टेबलांची तोडफोड केली. बाउंसरांनी धक्काबुक्की करणाऱ्या तरुणांना हॉटेलच्या बाहेर काढले. हॉटेलच्या इमारतीखाली उतरल्यानंतर तरुणांमध्ये पुन्हा वाद झाला. त्या वेळी भूषण लोंढे त्याच्या इतर साथीदारांसह तेथे आला. वाद घालणाऱ्या तरुणांना बाहेर काढल्यानंतर या तरुणांमध्ये पुन्हा भांडण झाले. त्यावरून भूषण लोंढे, त्याचा साथीदार प्रिंसने हॉटेलमधील ग्राहक वरुण विजय तिवारी (रा. सिडको) याच्यावर धारदार चाकूने डाव्या पायाच्या मांडीवर वार केले व शुभम पाटील ऊर्फ भुराने रिव्हॉल्वरने फायरिंग केली. .बंदुकीची गोळी वरुणच्या डाव्या पायाच्या मांडीला लागल्याने तो गंभीर जखमी झाला. अत्यवस्थ परिस्थितीत त्याला मुंबई नाका येथील शताब्दी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेत कुख्यात गुंड भूषण लोंढे याच्यासह त्याचे साथीदार शुभम पाटील ऊर्फ भुरा, प्रिंस बिंग, दुर्गेश वाघमारे, आकाश ऊर्फ अभिजित गायकवाड, सनी विठ्ठलकर, शुभम निकम, वेदांत चाळगे व इतर चार ते पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दुहेरी खुनाच्या गुन्ह्यात भूषण लोंढेला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. त्याला तुरुंगवास भोगावा लागला होता. या प्रकरणी पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे भूषण कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा दहशत माजविण्यास सुरुवात केली. भूषणसह प्रिंस या घटनेनंतर फरारी असल्याचे सांगितले जाते आहे..लोंढेकडून दहा टक्के कमिशनची मागणीनाईस संकुलातील औरा बार ॲन्ड रेस्टॉरंटचे मालक मोहित नारंग आहेत. त्यांच्याकडून बिपिन पटेल व संजय शर्मा यांनी या वर्षी १ एप्रिलपासून भागीदारी करारावर बार चालवायला घेतला. हॉटेलच्या बाहेर भूषण लोंढे व त्यांच्या हस्तकांकडून कुरापत काढून भांडण केले जात होते. त्यादरम्यान कुख्यात भूषण लोंढेने बारमध्ये दाखल होत हॉटेलला सुरक्षा देण्याच्या मोबदल्यात दहा टक्के भागीदारीची मागणी केली. या धमकीला घाबरून बिपिन पटेल व संजय शर्मा यांनी दोन महिन्यांपासून भूषण लोंढेला दहा टक्के खंडणी रक्कम देत असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..Petrol Explosion: पेट्रोलच्या भडक्यात भाजलेल्या दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू.सीसीटीव्हीतून घटना उघडसातपूर पोलिस ठाण्यात दाखल एमएलसी प्रकरणातील शताब्दी हॉस्पिटल येथे उपचार घेत असलेला जखमी वरुण विजय तिवारी (वय २३) याने दिलेल्या जबाबात संदिग्धता वाटल्याने पोलिसांनी घडलेल्या संपूर्ण घटनेची, घटनास्थळी उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी, तसेच सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर घडलेला प्रकार उघडकीस आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.