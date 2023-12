Nashik: लाखमोलाच्या द्राक्षबागेवर सोनेवाडीत कुऱ्हाडीचे घाव! गारपीटीच्या जखमा द्राक्षवेलीसह शेतकऱ्यांच्याही मनावर

निफाड : तालुक्यातील सोनेवाडी खुर्द येथील बाळासाहेब सानप यांनी २०१४ मध्ये लागवड केलेली सुधाकर सिडलेस जातीची सहा एकर द्राक्षबाग गारपीटीच्या तडाख्यात सापडल्याने तोडली‌ आहे.

द्राक्षबाग उभारणीसाठी २५ लाखांचे कर्ज काढले होते. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणा अन‌ बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे द्राक्षबाग तोडण्याचा गंभीर निर्णय घेतला.