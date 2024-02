Nashik News : शेतकरी, कष्टकर्यांसाठी गोळी मारली असती तर केलं असतं स्वागत : आ. बच्चू कडू

नाशिक : बंदुकीतून गोळीबार केला तो काही देशासाठी नाही केलेला. शेतकरी, मजूर, कष्टकर्यांसाठी गोळी मारली असती तर आम्ही त्यांचे स्वागतच केले असे, अशी उपरोधिक टीका उल्हासनगरमधील गोळीबारीबाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक व आमदार बच्चू कडून यांनी केली.

तसेच, राज्यातील सामाजिक एकोपा महत्त्वाचा असून, राजकीय वक्तव्यांकडे जनतेने दूर्लक्ष करावे असेही आवाहन आ. कडू यांनी यावेळी केले. (Bacchu kadu statement of If bullet had been fired for the farmers and laborers it would have been welcomed nashik news)