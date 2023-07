Nashik News: इगतपुरी पंचायत समितीतील सुशोभीकरण कामाची दुरवस्था; स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष

By

Nashik News : तालुक्याचा प्रशासकीय मुख्य कारभार जिथून चालतो त्या पंचायत समितीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या आतील बाजूस असलेल्या छताचे आणि भिंतीचे सुशोभीकरण दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते.

येथे विविध क्रांतिकारक व महापुरुषांच्या मूर्ती रूपातील प्रतिमा बसविण्यात आल्या आहेत. मात्र आता या सुशोभीकरणाच्या कामाची दुरवस्था झाली असून छत कोसळले आहे. (Bad condition of beautification work in Igatpuri Panchayat Samiti Neglect of cleanliness Nashik News)

छताखालून जाताना नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन जावे लागत आहे. तसेच, स्मारकाच्या आजूबाजूचा भाग निखळून पडला असून येथील स्वच्छतागृहातही स्वच्छ भारत अभियानाचे धिंडवडे निघाल्याचे पहावयास मिळत आहे.

स्वच्छतागृहातील बेसिन तुंबले असून येथे विद्युत पुरवठा करणाऱ्या विद्युत बोर्डात कचरा कोंबण्यात आला आहे. पंचायत समितीच्या अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

तसेच, तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेची अनेक कामे रेंगाळली आहे. पंचायत समिती कार्यालय केवळ शोभेची वास्तू असल्याची चर्चा सुरू आहे. गटविकास अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हावी अशी मागणी आहे.