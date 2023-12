Nashik: इगतपुरी तालुक्यात रब्बी हंगामाला ‘बुरे’ दिन! शेतातील पाण्याचा निचरा होत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मशागतीचे संकट

इगतपुरी : तालुक्यासह त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात मागील महिन्यात सलग चार दिवस अवकाळी पाऊस झाला. त्याचा फटका भातशेतीला मोठ्या प्रमाणात बसला. खरीप हंगामातील तयार पिके काढण्यास पावसामुळे अडथळा झाला.

जादा पावसामुळे भात शेतात अजूनही पाणी व ओलावा असल्याने त्याचा परिणाम रब्बी हंगामाच्या पेरणीवर होत आहे.

ढगाळ हवामानामुळे पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे रब्बीची पेरणी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. तालुक्यात रब्बी हंगामाला ‘बुरे’ दिन आले आहेत. (Bad day for Rabi season in Igatpuri taluka Cultivation crisis is facing farmers no drainage of water in fields Nashik)