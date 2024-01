Sudhakar Badgujar Fraud Case : बडगुजरांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश; अपहारप्रकरण

Sudhakar Badgujar Fraud Case : महापालिकेच्या विविध कामांचा ठेका घेत नगरसेवक पदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर हे अंतरिम जामीन सुनावणीवेळी मंगळवारी (ता.९) न्यायालयात गैरहजर राहिले.

त्यावर ‘लाचलुचपत’ प्रतिबंधक विभागाकडून आक्षेप घेण्यात आल्याने बडगुजर यांच्यासह दोघांना १७ तारखेला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Badgujar ordered to appear in court nashik news)