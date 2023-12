Sudhakar Badgujar Fraud Case: ‘लाचलुचपत’कडून पुराव्यांवर भर! अपहार प्रकरणी लवकरच बडगुजर यांची चौकशी

नाशिक : मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी सलिम कुत्ता याच्यासमवेत डान्सपार्टीचा व्हिडिओप्रकरणी गोत्यात आलेले शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्यावर आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही चौकशीचा ससेमिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेतील विविध कामांचे ठेके घेताना पदाचा दुरुपयोग केल्याने अपहाराचा गुन्हा दाखल झाला असून, याप्रकरणात ‘लाचलुचपत’ पुरावे गोळा करण्यात गुंतलेले आहेत. (Sudhakar Badgujar Fraud Case Emphasis on Evidence from ACB Investigation of Badgujar soon in embezzlement case Nashik Crime)